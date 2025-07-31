為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    挽回民心不用靠發錢！林智群：提案修「這些法」就能讓人滿意

    律師林智群。（翻攝自臉書）　

    律師林智群。（翻攝自臉書）　

    2025/07/31 16:29

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕726的首波大罷免以失敗收場，許多專家認為大多人民對賴政府的表現並不滿意，更直指是「失去民心」。對此，律師林智群就表示，民進黨如果要挽回民心，其實不用靠發錢，只要槍決死刑犯「就可以讓大部分人滿意」。

    林智群在臉書發文表示，如果民進黨要挽回民心，其實不用靠發錢，只要提案修法，將酒駕、虐童、家暴傷害罪成立的罪犯處鞭刑、公開處刑、公布照片就能挽回民心。「成本小（打擊面小，又是大家討厭的對象），大快人心，支持度就提升了」。

    林智群諷刺，「要施政有感，要嘛給利益（發錢），要嘛見血（槍決死刑犯），自古以來就是如此，人類到頭來還是猴子，用最原始的方式，就可以讓大部分人滿意」。

    貼文曝光後，網友紛紛表示，「想到自己的票跟他們等值就感到羞恥」、「以後修刑法刑罰一律提高最低刑，然後刪掉『情可憫恕』這種民眾不懂的減輕條款，反正他們就愛重罰」、「我只知道阿公阿嬤聽到1萬元爬都爬出來投票，跟老人家談司法是不關心的」、「亂世用重典，讓人民有感」、「丟掉國家跟這些立法比起來，立些大家爽的法案真的有需要」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播