挽回民心不用靠發錢！林智群：提案修「這些法」就能讓人滿意

律師林智群。（翻攝自臉書）

2025/07/31 16:29

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕726的首波大罷免以失敗收場，許多專家認為大多人民對賴政府的表現並不滿意，更直指是「失去民心」。對此，律師林智群就表示，民進黨如果要挽回民心，其實不用靠發錢，只要槍決死刑犯「就可以讓大部分人滿意」。

林智群在臉書發文表示，如果民進黨要挽回民心，其實不用靠發錢，只要提案修法，將酒駕、虐童、家暴傷害罪成立的罪犯處鞭刑、公開處刑、公布照片就能挽回民心。「成本小（打擊面小，又是大家討厭的對象），大快人心，支持度就提升了」。

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林智群諷刺，「要施政有感，要嘛給利益（發錢），要嘛見血（槍決死刑犯），自古以來就是如此，人類到頭來還是猴子，用最原始的方式，就可以讓大部分人滿意」。

貼文曝光後，網友紛紛表示，「想到自己的票跟他們等值就感到羞恥」、「以後修刑法刑罰一律提高最低刑，然後刪掉『情可憫恕』這種民眾不懂的減輕條款，反正他們就愛重罰」、「我只知道阿公阿嬤聽到1萬元爬都爬出來投票，跟老人家談司法是不關心的」、「亂世用重典，讓人民有感」、「丟掉國家跟這些立法比起來，立些大家爽的法案真的有需要」。

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