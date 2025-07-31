支持「罷傅」秋後算帳？花蓮藍營放風聲喊「罷免」張峻：我問心無愧

針對網路媒體報導，國民黨花蓮縣黨部副主委、議員吳建志（中）將提罷免張峻，吳建志今回應表示媒體寫得太誇張，但也證實藍營內部有此聲浪。（記者花孟璟攝）

2025/07/31 16:18

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮議會議長張峻力挺罷免傅崐萁，投票罷免未過關後，張峻上週接受本報專訪時透露，已預知會被傅秋後算帳，果然網路媒體風傳媒今天報導「地方人士透露」，國民黨縣議員吳建志已喊出要推動罷免張峻投票，但吳建志本人否認「有聽說，但他沒有打算由他來提罷免張峻」；張峻今受訪時則強調「問心無愧」，他相信選民自有公評。

張峻今天說，他擔任花蓮縣議會議長以來，始終堅持監督縣政、捍衛公義。花蓮人長達20多年來地方資源長期被傅崐萁和徐榛蔚把持，拿中央補助當自己政績也是慣用伎倆，他身為議員堅守本分，為了揭發不當施政、堅守原則，如果這樣就被打壓、被報復「太荒謬了，天底下還有公理嗎」？他相信花蓮人都看得清楚明白、相信鄉親的眼睛是雪亮的。

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本月26日花蓮立委傅崐萁罷免案「失敗」，投「不同意罷免」票數共6萬5300票，佔有效票數的57%，相較於去年第11屆立委選舉，傅崐萁得票數6萬8786票（53.79%），這次罷免投票得票數略少約3000票、得票比例增加3%，等於是花蓮傅派一次完整的「選舉式動員」。

花蓮藍營氣勢大振，泛藍內部也開始檢討究責，把箭頭指向挺罷傅的張峻。《風傳媒》今天報導「地方人士透露」，曾任國民黨中常委、花蓮縣黨部副主委的國民黨縣議員吳建志已經喊出要推動罷免張峻投票案。

對此吳建志下午回應說，花蓮藍營支持者確實有罷免張峻的聲音，但他強調，他本人並沒有提出張峻議員罷免案的打算，他說，網路媒體寫得太誇張，並沒有如報導寫得那樣將由他來喊罷免張峻。他認為，罷免與否可以討論，但仍須審慎評估。

花蓮議長張峻（中）力挺罷免傅崐萁，在罷免案失敗後成了泛藍陣營內檢討對象。（記者花孟璟攝）

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