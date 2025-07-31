白提案劍指卓揆、吳釗燮、柯建銘 協商無共識院會再戰

立法院民眾黨團今以「最速件」召集朝野黨團，協商由民眾黨團所提出的譴責行政院長卓榮泰2案、要求國安會秘書長吳釗燮下台、將民進黨團總召柯建銘移送紀律委員會等共計4案。（記者王藝菘攝）

2025/07/31 15:49

〔記者謝君臨／台北報導〕藍白合挺過726大罷免後，立法院民眾黨團今以「最速件」召集朝野黨團，協商由民眾黨團所提出的譴責行政院長卓榮泰2案、要求國安會秘書長吳釗燮下台、將民進黨團總召柯建銘移送紀律委員會等共計4案。會中，藍白黨團均表贊成，綠營則強力反對，歷經1小時討論，4案均無法達成共識，會議主席、民眾黨團總召黃國昌裁示，依議事規則送交院會處理。明日院會恐表決卓、柯2案。

今協商4案包含︰一、對卓榮泰提出最嚴厲之譴責案，要求行政院儘速將國家通訊傳播委員會（NCC）人事案送交立院；二、吳釗燮自行請辭下台；三、卓榮泰未遵憲政分際，破壞權力分立，造成憲政僵局迄今難以止歇，對其提出嚴厲之譴責案；四、柯建銘在議場暴走，將拐杖作為攻擊武器，建請移送紀律委員會。

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針對NCC人事案，黃國昌批評卓榮泰在國會承諾5月要將人事案送到立院，但卻跳票。行政院副人事長張秋元回覆，卓院長說已有人選，但因部分被提名人要協調好家庭、工作，確定之後才送過來，提名工作一直在進行。

對此，國民黨團首席副書記長羅智強批評，行政院的程序一點都不正常，5月已有名單卻等2個月，依照正常提名流程，等一週已是極限，國民黨團對於譴責案加倍認同。黃國昌則說，民眾黨團一再呼籲，卓榮泰完全置若罔聞，等到「大惡罷」後才把名單送到國會，國人自有評價。

民進黨團書記長陳培瑜則說，每一個人本來就有權利安排要不要接受邀請，尊重個別委員情況，不要做出攻擊，對於譴責案無法認同，相關規定已經符合。

除了上述NCC案之外，其餘3案經討論後均無法達成共識，黃國昌裁示依議事規則送交院會處理。由於第3案譴責卓榮泰公決案及第4案將柯建銘移送紀律委員會均已超過1個月協商冷凍期，這2案也都已排入8月1日、8月5日院會議程，因此最快將於明天院會中進行表決。

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