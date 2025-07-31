核三延役公投5發表會8/7登場 首場正方葉宗洸vs.反方曾文生

核三重啟公投將於8月23日舉行投票，為使正、反雙方意見充分表達，中選會舉辦5場發表會，主持人及正、反方代表人名單也出爐。（中選會提供）

2025/07/31 15:51

〔記者李文馨／台北報導〕核三重啟公投將於8月23日投票，中選會自8月7日起舉辦5場發表會，首場正反方代表為清大教授葉宗洸、台電董事長曾文生，第二場為國民黨立委翁曉玲、能源減碳辦公室副執行長林子倫，第三場為核能流言終結者創辦人黃士修、台灣綠黨召集人甘崇緯，第四場為民眾黨立委黃國昌、吳亞昕，最後一場為和碩董事長童子賢、民進黨立委莊瑞雄。

立法院交由中選會辦理的全國性公民投票案，主文為「您是否同意第三核能發電廠經主管機關同意確認無安全疑慮後，繼續運轉？」

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中選會表示，本次發表會依法由立法院代表正方，相關政府機關或依公民投票法第20條經許可設立辦事處之反對意見者代表反方。舉辦方式經正、反雙方報名結果，雙方未有合意以辯論會方式進行之場次，因此5場皆以發表會方式進行。

中選會進一步說明，目前公布的各場次代表人名單，正、反方若有更換代表人的必要，則應於該場次錄影日2日前，以書面方式通知中選會。

第一場發表會8月7日（星期四）下午3點，於中視率先登場並轉播（有線電視第10台／MOD第10台／數位無線電視台第1台），主持人為中選會主委李進勇，葉宗洸先生擔任正方代表人，曾文生先生為反方代表人。

第二場發表會8月9日（星期六）晚間7點，於公視舉行並轉播（有線電視第13台／MOD第13台／數位無線電視台第5台），由中選會副主委陳朝建擔任主持人，翁曉玲女士擔任正方代表人，林子倫先生為反方代表人。

第三場發表會8月11日（星期一）下午3點，於民視登場並轉播（有線電視第6台／MOD第6台／數位無線電視台第7台），由中選會委員陳月端擔任主持人，黃士修先生擔任正方代表人，甘崇緯先生為反方代表人。

第四場發表會8月13日（星期三）上午10點，於台視舉行並轉播（有線電視第8台／MOD第8台／數位無線電視台第15台），由中選會委員吳容輝擔任主持人，黃國昌先生擔任正方代表人，吳亞昕女士擔任反方代表人。

壓軸場8月15日（星期五）晚間7點，於華視舉行並轉播（有線電視第12台／MOD第12台／數位無線電視台第19台），由中選會委員游清鑫擔任主持人，童子賢先生擔任正方代表人，莊瑞雄先生擔任反方代表人。

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