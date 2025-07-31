國民黨北市黨部幽靈連署案明首開庭 台北地院將提訊前主委黃呂錦茹

前國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹。（資料照）

2025/07/31 16:07

〔記者張文川／台北報導〕國民黨發動罷免民進黨台北市立委吳思瑤、吳沛憶涉「幽靈連署」，台北地檢署6月16日起訴國民黨台北市黨部時任主委黃呂錦茹等5人，台北地院審理庭排定明天上午首度開庭，將提訊在押的黃呂錦茹、北市黨部總幹事姚富文、書記長初文卿3人，並傳喚北市第4區黨部執行長陳奎勳、吳思瑤罷免案召集人賴苡任。

北檢調查，黃呂錦茹為了搶在台北市議員鍾小平之前提出罷免民進黨雙吳案，同時有趕在選罷法新法上路前提出，於是召集姚富文、初文卿等黨工及志工，於2天之內抄錄、偽造5211份罷免提議書。

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起訴書指出，志工抄錄名冊、分類造冊裝箱時，黃呂錦茹皆全程在場監督。罷免吳沛憶的提議書共偽造2537份，佔全部的96.2%，罷免吳思瑤提議書偽造2674份，佔94.18%比率。

北檢偵查時共列31名被告，6月16日依違反個人資料保護法、刑法偽造文書罪嫌，起訴黃呂錦茹、姚富文、初文卿、陳奎勳、賴苡任等5人 ，並建請法院對黃呂、姚、初3人從重量刑；隔天移審北院，合議庭裁定黃呂、姚、初3人延押禁見3個月，押期至9月15日。

其餘被告，北市議員吳志剛辦公室主任滿志剛、吳沛憶罷免案召集人劉思吟、其夫林叡，中山區黨部婦工會主委葉麗琴及志工等18人，均認罪獲緩起訴。

國民黨台北市議員張斯綱、國民黨立委羅智強辦公室主任陳冠安、國民黨第一區黨部執行長曾繁川、吳沛憶罷免案領銜人李孝亮、吳思瑤罷免案領銜人張克晉等8人，分別因不知情或沒有犯意，檢方處分不起訴。

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