批傅崐萁關稅議題看法誤導民眾 胡采蘋：對美投資承諾非「立即支付」

國民黨立法院黨團總召傅崐萁。（資料照）

2025/07/31 16:36

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國對等關稅寬限期將至，台灣仍尚未揭曉，外媒報導指我國將對美加碼投資4000億換取15%關稅，財經網美胡采蘋今天對國民黨立法院黨團總召傅崐萁的說法提出批評，強調所謂的12兆台幣投資承諾並非「立即支付」，且台灣保有投資主動權，提醒民眾不要被誤導。

胡采蘋在臉書PO文表示，傅崐萁說關稅談判條件無法接受，不可能投資美國12兆元。首先想講一下這個所謂的投資協議，並不是現在立刻要拿出來，而是美方指定項目，台灣再決定要不要拿錢，我們還是有主動權，事實上這些投資金額的承諾，會跟郭台銘承諾過的鴻海要在威斯康辛州蓋三座面板廠、投資百億美元差不多，市場好的時候當然是趕著蓋，但面板廠仆街的時候，鴻海也不可能真的硬丟百億美元，這仍然是一個市場決定。

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胡采蘋指出，這些投資協議還是要由台美政府跟台灣企業、台灣社會溝通，再做出最後的決定。鴻海最後也是因為面板市場大變，郭台銘只投資了6億多美元，也沒有拿出百億美元。請大家不要被傅崐萁的這種話術給欺騙了。

胡采蘋直言，如果傅總召真的不願意投資美國、不要15%關稅，可以現在就接受彭博新聞和華爾街日報的採訪，直接在美國的財經媒體上說你要擋、你不願意，看看您認為您更希望台灣是課徵越南的20%，或是印度的25%，或是巴西的50%比較好，您都可以上一線財經媒體暢所欲言，You can you up，胡采蘋可以幫您聯絡彭博新聞或華爾街日報，說到做到，不要拖。

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