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    卓揆稱內閣要做具體調整回應民意 黃國昌：最該調整的就是卓自己

    民眾黨立委黃國昌。（資料照）

    民眾黨立委黃國昌。（資料照）

    2025/07/31 15:27

    〔記者劉宛琳／台北報導〕大罷免失敗後，內閣改組聲浪不斷，行政院長卓榮泰今天表示，「人事上必須要做更多明顯具體且有效回應民意的調整」。對此，民眾黨團總召黃國昌直言，「最該具體調整的人事，就是行政院院長卓榮泰，請卓榮泰自己請辭下台」。

    黃國昌表示，從520上台以來，卓榮泰內閣繳出了一張蒼白的成績單，卓帶給台灣人民的不是建設、不是改革，從來都不是在解決人民的問題跟痛苦；卓榮泰帶給台灣社會的是撕裂、是對抗、是製造仇恨。

    黃國昌說，連一個最起碼的國家通訊傳播委員會（NCC）的主委、副主委的提名名單，卓榮泰都可以一而再再而三的跳票，今天立法院要針對卓榮泰的譴責案召集朝野協商，行政院早上匆匆才把名單送來立法院。結果那個名單直接露餡，名單5月就已經好了，為什麼拖到現在才送來？

    黃國昌直言，卓榮泰在想的就是「大罷免大成功」，民進黨重新掌控國會，他要提什麼樣子的名單通通都可以，讓立法院再度成為行政機關的橡皮圖章，「我再說一次，內閣最需要具體調整的就是行政院院長，請卓榮泰自己請辭下台」。

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