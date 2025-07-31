大罷免民進黨錯失什麼機會？ 曹興誠列點分析

罷免領銜人之一的聯電創辦人曹興誠。（資料照）

2025/07/31 15:54

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕726大罷免失利，罷免領銜人之一的聯電創辦人曹興誠表示，大罷免浪潮中，民進黨錯失了什麼機會？當時民進黨應該利用24:0的優勢，呼籲團結，要求國民黨給出承諾，ㄧ要恢復憲法法庭的正常運作，二要恢復立法院的「程序正義」，不再以暴力獨裁的方式立法，希望民進黨能群策群力，檢討這次大罷免的決策失誤，化危機為轉機，明年捲土重來，爭取勝利。

曹興誠在臉書PO文表示，4月27日，他在接受《民視》採訪的時候，就指出，罷團沒有政黨組織，也沒有政治意圖，完成二階連署以後，應該就是民進黨的事了，當時民進黨應該利用24:0的優勢，呼籲團結，要求國民黨給出承諾，ㄧ要恢復憲法法庭的正常運作，二要恢復立法院的「程序正義」，不再以暴力獨裁的方式立法。

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曹興誠指出，如果國民黨給出承諾，則罷免理由消失，罷團即可解散。但如果國民黨不同意，罷免理由則完全正當，民進黨即可全黨動員，大罷免也必定成功，可惜民進黨沒有掌握這樣的契機，一方面請我繼續推動罷免，一方面卻又拒絕曹興誠的建議。

曹興誠續指，他的建議是，民進黨應該先確定三階罷免以後，四階由什麼人來候選？在三階開始，即由這位四階候選人領軍；以民進黨候選人爲主，罷團為輔，如此才能結合戰力，取得勝利，結果民進黨不但不肯指定候選人，還嚴禁任何黨員做任何表態。這樣就讓民進黨公職人員，為了避嫌，不敢積極投入罷免活動。

曹興誠直言，然後藍營全面動員，大罷免難免失敗，如何因應罷免失敗後的政局？希望民進黨能群策群力，檢討這次大罷免的決策失誤，化危機為轉機，明年捲土重來，爭取勝利。

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