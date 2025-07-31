新北「還稅於民」提案來了！卓冠廷等8/20提案市府普發1萬6000元

卓冠廷表示，他與同黨議員將在8月20日臨時會提案要求新北市府普發1萬6000元。（卓冠廷提供）

2025/07/31 14:56

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市議會國民黨團今（31）日舉行記者會，訴求中央儘速普發現金一萬元，並根據「財政收支劃分法」修法分配374億元統籌分配稅款給新北。市議會民進黨團總召集人廖宜琨批評，普發現金是根據藍營的邏輯要求，新北超收62億元是事實。黨籍市議員卓冠廷則表示，他與同黨議員將在8月20日臨時會提案要求新北市府普發1萬6000元。

新北市府回應，2點提醒議員，「預算書不能只看歲入不看歲出」、「財劃法通過後的錢根本還沒撥給地方」，新北截至去年底，累計虧損887億元，與中央有累計賸餘8385億元有所不同，何況，新北還有940億元的長期債務。

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廖宜琨說，普發現金是根據國民黨的邏輯要求，現在議員提地方政府歲入超收也應該普發現金，「國民黨突然就理由一堆」，藍委要求中央超收就該還稅於民也是事實，新北市超收62億是事實，同樣邏輯，怎麼要求地方普發現金就不行？「新北市政府不想發錢給民眾就直說，不要扯東扯西」。

卓冠廷指出，新北市財政收支劃分法修法後年增374億元，過去10年稅課超收663億元，他和黨籍議員山田摩衣、李宇翔、林銘仁、黃淑君、陳乃瑜、陳啟能將在8月20日市議會臨時會上提案，要求市府順應「還稅於民」的主流民意，研議普發新北市民每人1萬6000元現金。

卓冠廷等人在提案理由中指出，新北普發1萬6000元，所需費用約640億餘元，依過去10年超收稅課收入660多億元，已綽綽有餘，若再算上統籌分配稅款未來多拿374億，更有餘裕，因此提案。

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