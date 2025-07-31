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    疑涉經營電子遊藝場賭博還圖利 檢調17路搜葉林傳議會辦公室、住家

    台北地檢署今日指揮調查局北機站兵分17路發動搜索，包含葉林傳議會辦公室、住所等，並約談葉、紀等12人及3名證人到案查證。（記者田裕華攝）

    台北地檢署今日指揮調查局北機站兵分17路發動搜索，包含葉林傳議會辦公室、住所等，並約談葉、紀等12人及3名證人到案查證。（記者田裕華攝）

    2025/07/31 14:41

    〔記者王定傳、吳昇儒／台北報導〕檢調獲報，台北市議會副議長葉林傳藏身幕後，與電子遊藝場紀姓業者等人共同經營賭博電玩，另涉利用質詢機會圖利業者；台北地檢署今日指揮調查局北機站兵分17路發動搜索，包含葉林傳議會辦公室、住所等，並約談葉、紀等12人及3名證人到案查證，釐清相關事實，全案朝貪污治罪條例圖利、刑法意圖營利賭博罪嫌偵辦中。

    據指出，檢調向議會調閱資料，大多是葉林傳在當議員時，約8年多前質詢台北市電子遊戲場業管理自治條例的內容。

    此外，台北市有涉營情色的業者打點轄區警察，查出國民黨籍台北市議會副議長葉林傳的服務處前主任張翰明與綽號「江野」的現任主任林晴紀，不僅疑是情色場所業者、股東，還涉嫌行賄，台北地檢署今年5月間指揮調查局北機站、市警局、署政風室等兵分70路搜索，帶回張男2人在內的業者與涉案巡官劉維中等36人，此案仍在偵辦中，至於與葉林傳今日被搜索約談是否有關仍待釐清。

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