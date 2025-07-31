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    美國關稅大限將至 張麗善籲中央堅守立場不要犧牲農業

    雲林縣長張麗善說，台灣稻米自給率達95%，開放美國米大量進口將衝擊台灣米價及產業。（記者黃淑莉攝）

    雲林縣長張麗善說，台灣稻米自給率達95%，開放美國米大量進口將衝擊台灣米價及產業。（記者黃淑莉攝）

    2025/07/31 15:06

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕美國對等關稅談判期限8月1日將至，台灣稅率遲未出爐，行政院證實台美已在進行聯合聲明磋商中，農業大縣雲林縣長張麗善今（31）日再次呼籲中央，一定要維護稻農畜牧等業者生計，並保障國家糧食安全、食品安全。

    張麗善指出，日韓稅率15%已出爐，日本政府選擇開放稻米與部分農產品市場，換取美方對其他產業關稅讓利，這項讓步在日本國內引發農民與輿論反彈，反之韓國政府明確表態將稻米與牛肉劃為談判紅線。

    張麗善表示，目前台灣稻米自給率超過95%，是所有農產品中自給率最高的，為台灣糧食安全的最後一道堡壘，開放美國米大量進口，將造成國產稻米價格崩跌、重創稻農生計以及水稻產業鏈，甚至加速農村凋零。

    另美國大量低價冷凍豬肉可能憑藉其成本優勢，在未明確標示產地的情況下，大量進口台灣市場，勢必衝擊國產豬肉價格，重創本土豬農生計與整體產業鏈。

    張麗善強調，農業是台灣經濟的基礎，更是維持糧食安全的力量，中央在對外談判關稅時，一定要堅守立場，不應犧牲、衝擊原本就處於弱勢的農業，更應考量農民生計及農業永續發展，並保障國家糧食安全、食品安全。

    美國對等關稅談判期限8月1日將至，雲林縣長張麗善呼籲中央不要犧牲農業。（記者黃淑莉攝）

    美國對等關稅談判期限8月1日將至，雲林縣長張麗善呼籲中央不要犧牲農業。（記者黃淑莉攝）

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