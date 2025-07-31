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    首頁　>　政治

    苗栗縣政府組織再造 鍾東錦宣布新增青年處、恢復計畫處

    內政部修正發布地方行政機關組織準則，苗栗縣政府獲准增加37名員額及2個局處。（資料照）

    內政部修正發布地方行政機關組織準則，苗栗縣政府獲准增加37名員額及2個局處。（資料照）

    2025/07/31 14:40

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕內政部修正發布地方行政機關組織準則，苗栗縣政府獲准增加37名員額，及2個局處。縣長鍾東錦今（31）日宣布，研擬恢復計畫處，並將現行勞工及青年發展處分開，新增青年處，至於業務部分，還要進一步劃分，預計明年3月可上路。因苗縣府符合處長、副處長及科長資格不少，新增兩個處，勢必將有一波競爭。

    鍾東錦今天上午參加在頭屋鄉明德水庫海棠島「水感行動．夏日挑戰營」活動中表示，中央修訂地方行政機關組織準則，苗縣府獲准增加37名員額、2個局處。

    鍾東錦指出，苗縣府去年3月1日因原住民族事務中心恢復原住民族及族群發展處，計畫處併入行政處，將會恢復計畫處。此外，勞工及青年發展處勞工與青年分開，多一個青年處，但青年與社會、教育處業務會有很多重疊，他還在思考如何釐清，這項新的人事組織改造，預計明年3月會上路。

    內政部於6月12日修正發布「地方行政機關組織準則」第15條，將縣（市）政府一級單位及所屬一級機關設立總數上限增加2個。內政部表示，修正後縣（市）政府一級單位及所屬一級機關設立總數上限，從原本13至23個提高為15至25個（不含人事、主計、政風），除了賦予縣﹙市﹚政府更大的組織設立彈性外，也拉近與直轄市政府的距離，將有助於促進縣（市）發展地方特色及重點業務。

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