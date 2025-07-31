顧立雄訪美傳因中國壓力取消？王定宇：疑美論認知作戰

民進黨立委王定宇。（王定宇辦公室提供）

2025/07/31 14:22

〔記者方瑋立／台北報導〕針對外媒報導台灣國防部長顧立雄原定六月赴美與美方進行會晤，卻臨時遭取消一事，民進黨籍資深國防立委王定宇今（31）受訪時表示，此類消息應視為認知作戰的一環，目的在混淆視聽、動搖台美互信。他強調，美方早已多次表明，對台政策不會受中國施壓影響，相關揣測與指控根本站不住腳。

王定宇指出，無論顧立雄部長與美國國防部副部長之間是否原定有會談，與中國的干擾都毫無關聯。他強調，台美間長期以來建立的三大對話機制，包括高階戰略層級的「蒙特利對話」、聚焦軍事需求的「台灣國防檢視對話」，以及外交主導、涉及戰略安全的「政軍對話」，皆屬例行性安排，多年來從未因中國抗議而中斷或調整。

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王定宇指出，6月期間發生以色列攻擊伊朗德黑蘭的重大事件，美國國安與軍事資源高度集中於中東情勢，這才可能是會談延後或調整的真實原因。他批評將此歸咎於中國施壓，毫無根據，反倒忽略了國際局勢的實際變化。

他進一步提醒，近期從過境外交、國防對話，到高階交流的相關報導，皆有特定來源操作「疑美論」與「疑賴論」。這類訊息常以真假參半的方式包裝，再配合中國網紅、部分中國國民黨立委，共同鼓吹台灣「應與中國接軌」，其背後意圖明顯，是一場系統性的認知作戰。

「我們的後代子孫，沒有人想做中華人民共和國的子民」，王定宇說，他呼籲台灣人民應提升媒體識讀與辨識能力，正確認知國際間的合作與交流，拒絕落入中國策動的輿論陷阱。

他強調，台美對話長期以來順暢進行，不論是否有高層會晤，都不會因中國的抗議或干預而有所改變。他也相信，台美高階之間的交流，對雙方國家利益及區域穩定皆有助益。

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