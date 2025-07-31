普發現金1萬卓榮泰要釋憲 民眾黨團酸：要不要找蘇貞昌求救？

民眾黨團總召黃國昌。（記者王藝菘攝）

2025/07/31 14:25

〔記者劉宛琳／台北報導〕立法院本月三讀通過「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」並普發現金1萬，行政院長卓榮泰今表明不覆議但要釋憲。民眾黨團表示，普發1萬不只免舉債更不違憲，行政院集體法盲，不要再欺騙人民；卓榮泰不會執政，要不要找前行政院長蘇貞昌求救?

民眾黨團表示，卓榮泰先哭窮說：「經過主計總處一而再、再而三盤點，扣掉4100億元，僅剩下300多億元的稅盈，遠遠不足2300億元（普發現金）。」

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民眾黨團表示，但根據審計部精算的113年中央政府總決算報告，113年度累計歲計賸餘高達8393.46億元，扣掉114年特別預算預計移用的3948.8億元，還剩4444.66億元，再加上今年度預計賸餘至少2400億，扣掉5450億特別預算（含普發現金1萬），和今年預計還債的1415億元，幾乎打平，且民進黨執行率低，114年度歲計賸餘必定高於 2400 億。換言之，普發現金 1 萬元根本不用舉債，還綽綽有餘，用「違憲之虞」來搪塞人民更是可笑。

民眾黨團表示，卓榮泰如果真的不懂，建議去請教一下蘇貞昌和多位學長。回顧98年度發放消券856億元全部用舉債，109至111年度「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算第4次追加預算案」，1599億元也來自舉債，當中有1206億用來發放振興五倍券。最近一次則是112年立法院會三讀通過的「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」，當時預算高達3800億元，用於普發現金、挹注健保基金、擴大公共運輸補貼等10類項目。

民眾黨團指出，三讀通過的條文明列：「所需經費來源，得以移用以前年度歲計賸餘或舉借債務支應，但執行期間如果還有以前年度歲計賸餘可供移用時，應優先支應，不得舉借債務」。當年行政院先舉債1998.8億元及移用前年度歲計賸餘1800億元，全民普發6千元現金，等到實際執行後發現可全數用歲計賸餘不須舉債，相關法律條文清楚明白，且早已多次執行。馬前總統、蔡前總統時代都可以，就只有賴清德政府不行，整天搬著憲法嚇唬人民？

民眾黨團批評，政府機關竟帶頭欺騙人民，想用謊言A走人民血汗錢，還想聲請釋憲、濫用珍貴國家資源，請卓榮泰明確指出普發現金「哪裡違憲」？堂堂行政院記者會竟用有「法律瑕疵」這種語焉不詳言的文字來呼攏人民，是機關之怠惰、國家之悲哀。

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