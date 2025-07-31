宏都拉斯快看！台灣推動貝里斯水產品輸台過程曝光 盼成示範案例

我國政府昨日起全面開放貝里斯冷凍白蝦等水產品零關稅輸台。白蝦示意圖。（法新社檔案照）

2025/07/31 14:45

〔記者黃靖媗／台北報導〕我國政府昨日起全面開放貝里斯冷凍白蝦等水產品零關稅輸台。對比於2023年與我國斷交後，白蝦產業近乎崩盤的宏都拉斯，涉外官員指出，中國以經濟利益拉攏我邦交國的壓力從未間斷，和宏都拉斯的慘況相比，更凸顯台貝之間堅定邦誼帶來的可貴成果，期待台貝合作推動水產品輸台成為示範案例，產生擴散效應。

涉外官員表示，開放貝里斯冷凍白蝦等水產品輸台的成果，不僅標誌台灣與貝里斯在經貿合作上的重要里程碑，更是外交部長林佳龍全力推動「總合外交」與「榮邦計畫」策略下的具體成果。

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涉外官員透露，因應與宏都拉斯斷交後，需要尋找水產品的進口替代國，林佳龍上任後即指示外交部積極推動貝里斯水產品輸台案，在得知此案因實地查廠問題卡關許久後，林佳龍更親自跨部會協調進度、數次力促衛福部儘速派員赴貝里斯解決問題。

在台貝雙方不懈努力下，食藥署終於在昨日公告貝里斯冷凍白蝦等水產品順利通過查核，正式開放輸台並享有零關稅待遇，未來可望陸續引進白蝦、龍蝦、螃蟹、海螺等水產品，提供台灣消費者更多優質海鮮選擇，達成台貝人民互惠共榮的「經濟外交」里程碑，更是外交部與衛福部、農業部、經濟部通力合作推動「總合外交」與「榮邦計畫」的成果。

對比之下，曾與台灣有緊密經貿關係、2023年與台斷交的宏都拉斯，其白蝦產業在斷交後失去台灣市場近乎崩盤。宏都拉斯外交部長雷依納（Enrique Reina）今年初甚至向媒體表示，正重新尋求與台灣市場恢復接觸的可能性；宏都拉斯在野黨總統候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）近日也直言2023年前與台灣維持邦誼時，宏國的情況「比現在好一百倍」，強調將爭取在當選後與台灣復交。

涉外官員指出，中國以經濟利益拉攏我邦交國的壓力從未間斷，和宏都拉斯的慘況相比，更凸顯台貝之間堅定邦誼帶來的可貴成果；台灣與貝里斯合作推動水產品輸台，不僅透過經貿合作創造「固邦」及「榮邦」成果，更期待成為示範案例，產生擴散效應。

除了貝國水產品順利輸台外，林佳龍29日也宴請「貝里斯智慧漁業商機考察團」，前進貝里斯瞭解當地智慧漁業開發投資商機，期待深化經貿合作讓台貝兩國實現互利共榮。

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