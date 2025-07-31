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    黃國昌拿暗網資料質詢挨批 吳思瑤酸：腳尾昌進化很快

    民進黨立院黨團幹事長吳思瑤今天受訪說，引用來源不明、真偽難辨的暗網資料，形同以不實資訊進行指控，嚴重偏離司法專業。（資料照）

    民進黨立院黨團幹事長吳思瑤今天受訪說，引用來源不明、真偽難辨的暗網資料，形同以不實資訊進行指控，嚴重偏離司法專業。（資料照）

    2025/07/31 14:14

    〔記者李文馨／台北報導〕民眾黨團總召黃國昌日前質詢以暗網資料，指控前民進黨秘書長林錫耀介入檢廉高官人事。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤今天受訪說，引用來源不明、真偽難辨的暗網資料，形同以不實資訊進行指控，嚴重偏離司法專業，並批評，腳尾昌進化很快，這會期的司法法制委員會真的非常可悲。

    對於黃國昌質詢引述暗網來源，吳思瑤說，暗網資料來源不明、真偽難以辨別，不應作為定罪或評斷他人行為的依據，而國會議員不應僅憑未經查證的資料，為他人貼上負面標籤，這樣的作法對司法與被指控者極不負責任的表現。

    「腳尾昌進化很快。」吳思瑤說，自製光碟、示範帶已經不夠看，只有黃國昌能超越黃國昌，此次竟剪輯暗網的資料拿上質詢台。她表示，法務部長鄭銘謙很為難、很辛苦，每次都要提醒不專業的立委們「偵訊光碟不該播、暗網資訊不能當證據」，黃國昌卻嗤之以鼻甚至咆哮回去。

    她批評，這會期的司法法制委員會真的非常可悲，委員會的目的是要司法改革、讓司法更正義，但是有黃國昌在，成為違法委員會、妨礙司法委員會。

    針對立法院司法及法制委員會突排定今天赴台北看守所考察。吳思瑤說，考察是為了解獄政作為、戒護人力是否足夠等，司法法制委員會6月16日以此為專題報告，當天他們都理性問政、質詢，但黃國昌質詢卻在痛罵監察院公務車問題，更創下「腳尾昌」的犯罪現場，用示範帶問政，如今安排考察是真的關心還是作秀、消費柯文哲，或是為難執法人員、妨礙司法。

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