政策轉彎！行政院今決提「丹娜絲颱風災後復原特別條例」

圖為行政院長卓榮泰29日視察台南市白河區甘宅橋淹水情形排水整治。（資料照）

2025/07/31 13:48

〔記者鍾麗華／台北報導〕丹娜絲颱風侵台重創西南部，立院國民黨團上週要求行政院儘速提出「丹娜絲颱風災後重建條例」之提案，今天進行朝野黨團協商，各黨團達成共識，請行政於下週提出「丹娜絲颱風災後重建特別條例」送請立法院審議。據了解，行政院至昨晚為止，並未決定提出對案，不過，行政院長卓榮泰今（31）日在院會最終才拍板，將提出「丹娜絲颱風災後復原特別條例」。

卓揆今（31）日在行政院會聽取「0728豪雨、丹娜絲颱風災害應變作為及雲嘉南災後復原前進指揮所工作辦理情形」報告後表示，丹娜絲颱風對雲嘉南地區造成嚴重災損，近日又因西南氣流帶來豪雨，導致災區面臨更嚴峻挑戰。考量災情複合性及特殊性，因此設立「雲嘉南災後復原前進指揮所」，由行政院政委陳金德擔任指揮官，立即成立6大工作分組，協調各部會投入，加速災後復原，請各部會務必全力配合。

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卓揆強調，執行災後復原重建，首重資源及時投入，除第一時間公布的「丹娜絲颱風救助方案」外，行政院亦核定「家園復原慰助金」協助民宅修繕、「上工津貼補助金」加速施工人力投入，並提供「店家及攤商慰助金」擴大協助受影響的店家與攤販。對於豪雨導致淹水的地區，則比照2024年凱米颱風時所提供的「淹水救助金」，協助災區家園復原重建。

卓揆指出，這段時間，行政院也同步研議立法上的必要。經盤點此次風災受損房屋已達3萬餘戶，有必要透過特別條例給予更長期、更穩定的支持。因此，近期行政院將提出「丹娜絲颱風災後復原特別條例」，送交立法院審議，為災後復原各項措施提供更強大後盾，加強及加速重建工作執行。

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