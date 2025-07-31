全黨挺救災！民進黨成立支援平台 志工隊週六進駐雲嘉南災區

行政院長卓榮泰日前至重災區勘災，慰問災民，允諾將啟動千億計畫治水。（記者林宜樟攝）

2025/07/31 13:58

〔記者陳昀／台北報導〕中南部豪雨成災，兼任民進黨主席的總統賴清德昨在中常會下令全黨全力協助災區復原，民進黨今天表示，中央黨部已成立「雲嘉南地區災後復原支援聯繫平台」，目前已募集物資及志工隊，週六將前進災區協助災民恢復家園。

民進黨發言人韓瑩表示，除了中央行政團隊第一時間緊急應變救災外，為加強支援力道，中央黨部已立即在代理秘書長何博文協調下成立「雲嘉南地區災後復原支援聯繫平台」，指派原住民事務部主任谷暮・哈就進駐台南災區，並協調非災區黨公職招募志工協助，目前募集物資及志工隊，本週六前進災區協助災民恢復家園。

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韓瑩表示，由於風災導致南部許多地區居民家園受到毀損需要重整，所以賴清德日前特別在中常會上指示黨部全力投入救災工作，中央黨部迅速由代理秘書長何博文召集組成「雲嘉南地區災後復原支援聯繫平台」，第一時間已先募集物資包含米袋1萬個、漂白水2000桶、大型帆布一批等，正運往南部災區；此外，中央黨部黨工也組成志工隊，本週六將前往台南新營、後壁等地救災，協助災民打掃家園並清運廢棄物。

韓瑩強調，民進黨一直以來與台灣人民並肩同行，現在南部居民正受到天然災害侵襲，民進黨將全力並持續配合政府在地方上的各項救災行動，期盼所有受災民眾早日度過難關，恢復正常生活。

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