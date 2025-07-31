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    千億系統性治水計畫 卓揆拍板：期程由6年縮短4年

    行政院長卓榮泰今（31）日在院會拍板，千億系統性治水計畫，執行期程由6年改為4年，必須在2029年完成。（行政院提供）

    行政院長卓榮泰今（31）日在院會拍板，千億系統性治水計畫，執行期程由6年改為4年，必須在2029年完成。（行政院提供）

    2025/07/31 13:46

    〔記者鍾麗華／台北報導〕丹娜絲颱風重創雲嘉南，災後重建還沒完成，西南氣流又帶來短延時強陣雨，南部淹水災情頻傳，行政院長卓榮泰今（31）日在院會拍板，千億系統性治水計畫，執行期程由6年改為4年，必須在2029年完成，並達成「最小淹水面積、最快退水時間、最高安全標準」新治水目標。

    卓榮泰今（31）日在行政院會聽取經濟部「因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫」報告後表示，過去投入「8年800億治水」及「前瞻基礎建設治水計畫」，治理率已有顯著成效，加上今年系統性治水計畫的實施，並感謝包含中央、地方、承包廠商，所有水利工程人員在這一段過程的長期努力。

    卓揆指出，因應氣候變遷帶來極端降雨，治水防洪工程有必要長期持續投入、提高防災韌性。本計畫由中央各部會統籌合作、整體規劃，採用精準、智慧的系統性治水方法，協助地方政府改善縣市管河川及排水系統的整體改善。

    卓揆強調，他於近期屢次勘災，對於災民所遭遇的財產損失和生活不便都感同身受，政府治水防洪工程應加速推進，請經濟部儘速修正計畫、報院核定，2026年預算的編列不變，後續要加速執行，執行期程由6年改為4年，必須在2029年完成，總經費維持為1,000億元。並請地方政府共同合作，全力達成「最小淹水面積、最快退水時間、最高安全標準」的新治水目標。

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