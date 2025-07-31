辦公室遭檢調搜索 葉林傳父喪中未回應

國民黨籍台北市議會副議長葉林傳。（資料照）

2025/07/31 14:23

〔記者董冠怡／台北報導〕國民黨籍台北市議會副議長葉林傳的議會辦公室，今天上午8點左右被搜索，父親過世治喪中的葉林傳不在副議長辦公室，5名檢調人員歷時近3小時搜索後，手持公文袋、小型登機箱快步離去，全程不發一語；記者致電、傳訊給葉林傳，但截至下午1點，手機進入語音信箱、簡訊未回。

葉林傳的父親、中山區知名幫派「牛埔幫」創幫大老「牛財」葉明財，6月20日逝世，享壽84歲，預計8月7日舉辦告別式。

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法務部調查局北部地區機動工作站去年接獲檢舉，葉林傳辦公室前主任張翰明、現任主任「江野」林晴紀，涉嫌勾結色情業者，並勾結松山分局行政組巡官劉維中包庇多家賭博、色情行業，包括上述人員在內搜索、約談卅餘人，當時檢調還澄清相關賄賂案件與葉林傳無關，未料今天卻兵分多路前往葉的辦公處所搜索，據傳是先前案件衍生而出的案外案。

記者多次致電嘗試聯繫葉林傳，但撥通後都直接進入語音信箱疑似關機，隨後改傳簡訊，截至目前為止仍未獲回應。

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國民黨籍台北市議會副議長葉林傳辦公室今早被檢調搜索。（記者田裕華攝）

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