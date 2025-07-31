基隆東岸商場爭議 審計室質疑有2缺失

基隆東岸停車場與商場爭議鬧得沸沸揚揚，部分還在司法訴訟中。（記者盧賢秀攝）

2025/07/31 14:37

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市東岸停車場與商場改建案，近年引發許多爭議，甚至去年有公民團體發動了基隆市長謝國樑罷免案。審計部基隆市審計室在今年決算審核報告中「翻舊帳」，指東岸停車場OT（營運移轉）改為ROT（改修建、經營、移轉），及增建後資產價值都有缺失，需要檢討改善。市府表示，已啟動檢討，並透過司法釐清契約責任。

基隆東岸停車場2015年透過促參法以OT改善停車場整體環境，事後又以ROT的方式增建商場，使原本髒髒的東岸停車場變得敞亮。不過改朝換代後，東岸停車場和商場經營權易主，同時增建的產權等引起爭議，鬧得沸沸揚揚，至今仍在訴訟中。

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基隆審計室在審核報告中指出，市府在2015年是以OT案招商，當時並沒有載明商場可「增建」，但2016年，變更契約規模，以ROT方式增建2至4樓，審計室報告認為對原先招商的公平性有所影響。不過當年市府曾發文財政部促參司解釋並無違失。

此外，東岸停車場進行商場的增建，基隆市審計室認為市府在計算權利金時，「預估年收入」沒有明確定義及規範，實際收取的權利金數額，無法完整及合理反映使用公共建設資產價值。

基隆市政府表示，對於基隆市審計室提出有關東岸商場促參案的疑義已經檢討，並透過司法釐清契約責任，後續將審慎因應、引以為鑑，持續捍衛市產，嚴守財政紀律。

基隆東岸停車場與商場爭議鬧得沸沸揚揚，部分還在司法訴訟中。（記者盧賢秀攝）

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