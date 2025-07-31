大罷免慘敗內閣改組？ 卓榮泰說話了

大罷免後，外界盛傳內閣將總辭或改組，行政院長卓榮泰今天在院會表示，對政府來說，未來必須要針對國家財政結構各項施政優先的順序，「朝野溝通的方式以及人事上必須要做出更多明顯、具體、有效回應民意的調整」。（圖由行政院提供）

2025/07/31 13:35

〔記者鍾麗華／台北報導〕大罷免後，外界盛傳內閣將總辭或改組，行政院長卓榮泰今天在院會表示，對政府來說，未來必須要針對國家財政結構各項施政優先的順序，「朝野溝通的方式以及人事上必須要做出更多明顯、具體、有效回應民意的調整」。

卓揆指出，上星期六在中華民國憲法體制下，完成了一項重大民主工程，看到很多公民團體展現他們對國家時事的關心，以及期待改變現狀的決心與力量。這是一場前所未有，非常成功的公民運動。

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卓揆表示，投票結果，看到國人期待的是要維持現有政治機制與生態。這也對政府若干政策有不同立場的思考，也展現另一種人民的力量。這兩股力量在之前或許有摩擦、有對立意見，但經過這場民主工程的投票後，迅速回復到社會的和諧，展現台灣是一個高度成熟的民主社會。

卓揆強調，行政團隊目前最重要的工作有三，第一、中南部大雨之後災區的家園回復工程；第二、對美關稅談判正進行到關鍵時刻；第三對未來政治議題、朝野互動方式，要有效取得高度共識。

卓揆說，行政院先前提出的「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」，已經過立法院三讀通過，明天總統會依法公布生效，但立法院所通過的特別條例，行政院堅持認為有憲法上、法律上的瑕疵，「也就是說，當立法院無論在預算案或是法律案，要大幅增加政府歲出的時候，必須徵詢行政院意見，同時要找出財源」，這是過去一年當中經常被忽略的。

卓揆表示，未來有必要思考，依照憲法體制尋求憲政機制，適當時間要提出釋憲，以杜絕行政立法上對於權力分立的憲政秩序紛爭。

卓揆指出，目前對美談判正處於關鍵階段，可以預期談判結果確立後，所產生對我國內各種產業不論出口、進口，產業的衝擊影響勢必比4月提出特別條例時所推估的不同，所以必須全面性調整特別條例內容和範圍，重要的是對產業的支持，「因此行政院會在台美之間最終談判結果確定之後，依據國內經貿情勢以及產業支持需求，會再提出特別條例的修正案」。

卓揆說，目前對美談判正處於關鍵階段期待，行政、立法兩院就關稅確定後的國際情勢，與國內產業需求，雙方繼續努力，尋求合憲合法的程序，完成立法和預算的過程，做出更多努力和貢獻。

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