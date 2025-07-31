高虹安誣告案二審仍判6個月 綠營議員：不願認錯政治風格拉市民陪葬

涉貪停職的新竹市長高虹安誣告案二審仍判6個月。（資料照）

2025/07/31 14:21

〔記者洪美秀／新竹報導〕涉貪停職中的新竹市長高虹安與旅美教授陳時奮的誣告官司，今天高院仍判6個月刑期且不得易科罰金與緩刑，但可上訴。高虹安發聲明稱收到判決書會提出上訴。民進黨竹市議員曾資程與劉崇顯認為，此案突顯的不僅是法律問題，更是政治人物人格特質與施政能力的反射鏡。高虹安面對司法判決，未見自省，始終否認錯誤，這種萬方有罪，獨不在朕躬的態度，正是她在市政推動上屢屢碰壁的根源。因高虹安不願認錯的政治風格與作風，證明是拉市民及城市發展陪葬。

曾資程提到，過去近3年的竹市政滿意度調查，高虹安皆敬陪末座，市政推動欠缺溝通與改進，對各界指正與民意聲音常採取對抗而非回應與修正，其施政風格與誣告案中展現的抗辯態度如出一轍。誣告案的司法後續仍會持續引發社會關注，但更值得市民與外界反思的，一位不願認錯的政治領導者，是否能真正帶領一座城市前行？還是市民樂見跟著高虹安陪葬城市的發展？

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劉崇顯也說，高虹安明知自己論文抄襲還誣告他人。本來許多人不解市府為何5月就接獲通報花生醬食安問題，消息會壓到7月底才曝光，在這個判決出爐不免令人懷疑，市府難道是為護航高虹安的官司要轉移焦點，不惜讓市民承擔食安風險，否則市府為什麼不在第一時間公佈檢驗結果讓大家盡早防範？且台北地院與高院的判決結果，高虹安真的沒有資格指著別人的臉說論文抄襲了，因為她的博士論文已被兩個法院審級認證抄襲了。

涉貪停職的新竹市長高虹安誣告案二審仍判6個月，新竹市議員曾資程批不願認錯的停職市長政治風格是拉市民與城市發展陪葬。（資料照）

涉貪停職的新竹市長高虹安誣告案二審仍判6個月，市議員劉崇顯則批高虹安的博士論文抄襲已獲兩個法院審級認證。（資料照）

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