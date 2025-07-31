首宗公投電子連署今開跑 廢憲訴法修法2分鐘可完成連署

人民自主志工團31日前往中選會領取廢除憲法訴訟法公投案之電子連署系統認證碼，公投案領銜人趙偉程（右四）出面辦理。（記者羅沛德攝）

2025/07/31 14:33

〔記者李文馨／台北報導〕人民作主志工團今年初提出廢止《憲法訴訟法》修法的公投提案，今天上午赴中選會領取電子連署系統認證碼，目標2個月內完成29萬2228人連署。這是台灣首宗開放電子連署的公投提案，據觀察，若為不熟悉網路的族群，連署過程困難重重，包括需設定讀卡機等設備，但若為熟悉電腦的民眾，僅需花費2分鐘即可完成連署。

立法院院會去年12月20日三讀修正通過憲法訴訟法部分條文，規定大法官未達15人時，總統應於2個月內補足提名；並明定參與評議的大法官人數不得低於10人，作成違憲宣告時，同意違憲宣告的大法官人數不得低於9人。

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由人民作主志工團發起、領銜人趙偉程提出的公投主文為，「您是否同意：立法院於2024年12月20日就憲法訴訟法第30條增訂第2項即『前項（按指：憲法法庭判決時）參與評議之大法官人數不得低於十人。作成違憲之宣告時，同意違憲宣告之大法官人數不得低於九人』之規定，應予廢止？」

雖公投連署可採電子、紙本的雙軌方式進行，但該團體表示，為了彰顯環保價值，他們選擇唯一採用「電子連署」的方式。趙偉程上午領取完電子連署系統認證碼後，人民作主志工團隨即在中選會大樓一樓連署實測。

記者觀察，該案連署系統無法使用「行動」自然人憑證，必須使用「實體」自然人憑證，因此民眾連署前必須申辦一張規費250元的自然人憑證，並購置讀卡機，方能使用該連署系統。

在連署過程，電腦必須裝設電腦與讀卡機的驅動程式，設置完畢後，再到「人民作主志工團」的臉書查詢公投網址（https://referendum.cec.gov.tw/depose/9001），並輸入身份證字號及自然人憑證PIN碼（預設為民國出生年月日六碼），連接實體自然人憑證的讀卡機，若為熟悉電腦、網路的族群，大約2分鐘內就可以完成。

而該志工團體為平均50歲以上的壯世代，在前置作業，如讓電腦連接網路、找到正確的連署網址，以及下載驅動程式就耗費半小時，而進到連署頁面卻時常發生「錯誤」、「請稍候」、「您已封鎖彈出式視窗」、「讀卡機錯誤」等問題，前後花費半小時才有一人成功連署。

此外，志工團也提到，中選會公投專區雖已設置「全國性公民投票電子連署系統專區」，但實際進入頁面，僅有系統介紹、操作說明等，未見開放連署的公投連結，認為中選會應該再思考此作法是否有益於公投發展。

中選會表示，依公投法第10條第9項規定，暨全國性公民投票電子連署及查對作業辦法第6條第2項等規定，由提案人之領銜人領取系統認證碼後自行徵求連署。基於選務必須依法中立，既非由中選會徵求連署，故中選會自不會加以宣傳。

中選會也說，選務必須依法中立，此如昔日以來，無論是罷免案二階紙本連署、公投二階紙本連署，也是在選務機關提供給領銜人二階格式後，由領銜人去自行宣傳以徵求連署；同理，本案公投電子連署也是如此，是領銜人宣傳公投案連署網址。

該志工團體為平均50歲以上的壯世代，在前置作業如讓電腦連接網路、找到正確的連署網址，以及下載驅動程式（自然人憑證元件）就耗費約半小時。（記者李文馨攝）

電子連署系統無法使用「行動」自然人憑證，必須使用「實體」自然人憑證。（記者李文馨攝）

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