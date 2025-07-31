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    立院朝野共識 要求行政院提「丹娜絲颱風災後重建特別條例」

    國民黨立委傅崐萁今主持丹娜絲颱風特別條例朝野協商。（記者王藝菘攝）

    國民黨立委傅崐萁今主持丹娜絲颱風特別條例朝野協商。（記者王藝菘攝）

    2025/07/31 12:46

    〔記者劉宛琳／台北報導〕丹娜絲颱風侵台重創西南部，國民黨團上週在院會提出要求行政院儘速提出「丹娜絲颱風災後重建條例」之提案，今天邀集朝野黨團進行協商。各黨團達成共識，請行政院參酌今天各黨團代表之意見，並於下週提出「丹娜絲颱風災後重建特別條例」送請立法院審議。

    民進黨團幹事長吳思瑤表示，丹娜絲斯颱風使用特別條例，執政黨的委員第一時間就跟行政團隊提出，因此他們採取正面支持的態度。而國民黨團的要求內容，有些可以做或是可以做更多的，可以請災區立委來表達意見。

    國民黨團副書記長王育敏表示，丹娜絲斯風災必須用特別條例讓災民可以擋得住下一次的風災，她認為，目前補助的項目不夠寬，導致有些災民的災損無法獲得補助，還有正在貸款補助的災民也無法再申請補助等，希望中央能夠強化補助力道。

    而國民黨團提出之要求，包括：一，以補助比例達建置成本80%為基準協助農民共渡風災難關；二放寬住屋毀損安遷救助金補助額度及標準，屋頂或外牆毀損達一平方公尺以上即可領取，並調升毀損達不堪居住程度者之補助金額；三，主張農業貸款放寬認定並免息一年；四，增列魚塭資材室維修補助方案與柴油發電機補助方案；五，養雞場因颱風毀壞雞舍，導致雞隻染病，病雞處置卻無法申請災損補助，政府應調整『僅提供死雞災損補助』之缺漏，放寬雞隻災損補助認定標準。

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