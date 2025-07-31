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    北市決算累計賸餘539億 議會民進黨團提案促加碼發2.1萬元

    台北市議會民進黨團提供資料說，北市決算賸餘539億元，足以還給每個市民2.1萬元。（台北市議會民進黨團提供）

    台北市議會民進黨團提供資料說，北市決算賸餘539億元，足以還給每個市民2.1萬元。（台北市議會民進黨團提供）

    2025/07/31 13:42

    〔記者何玉華／台北報導〕台北市議會民進黨黨團今（31）日提案，呼籲台北市政府應比照立法院落實「還稅於民」精神，加碼普發現金給台北市民。若以台北市主計處公佈113年度決算報告書中累計至113年度的累計賸餘539億元來看，每位市民可再領取2萬1000元，與立法院要求發放的1萬元現金同步發放，落實還稅於民。

    台北市議會民進黨黨團總召陳慈慧表示，立法院於7月14日三讀通過《因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例》，編列2350億元預算普發現金給全民，落實「還稅於民」理念。台北市市府累計至113年度的累計賸餘淨計539億元，若依全市約246萬人計算，每人可分得約2萬1910元。她強調，台北市是首善之都，更應展現帶頭示範的決心，落實超收就發錢的還稅於民精神。

    黨團幹事長顏若芳指出，台北市的補助款最多，稅收也最高，超收人民這麼多的錢，卻未將超收的稅金還給市民。立法院已經通過帶頭普發現金，蔣萬安市長也是大力支持，市府更沒有理由拒絕還稅於民。普發現金能刺激經濟也有正面助益。

    民進黨團呼籲蔣萬安市府，應成為領頭羊，儘速提出具體規劃，在配合立法院要求中央發放每人1萬元現金的同時，加碼再發放每人2萬1000元，真正落實「超徵就還稅於民」的立法精神。黨團強調，蔣萬安市長過去對外公開發言一直都是支持立法院通過的還稅於民，市長應言行一致、與立法院一致，將多收的錢還給人民。

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