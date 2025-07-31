再揪柯文哲政治獻金支出疑點 四叉貓：雅園吃54萬、尼奧餐飲費4萬

網紅「四叉貓」劉宇再揪柯文哲政治獻金支出疑點。（資料照）

2025/07/31 15:01

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕PTT網路紅人四叉貓近日不斷PO出前民眾黨主席柯文哲政治獻金的支出表疑點，今日四叉貓再度PO文表示，他比對了許多資訊，發現柯文哲選後的感恩餐會是在台中雅園舉辦，吃了54萬元，此外，8月23日柯文哲還跟「尼奧」有交易，而且被歸類到餐飲費用，吃了4萬1170元，行銷公司兼賣便當是不是？

四叉貓在臉書PO出柯文哲的政治獻金支出截圖，並在貼文中表示，柯文哲的帳本日期搭配民眾黨的粉絲團發文，可以比對出許多資訊，例如柯文哲選後的感恩餐會，是在台中雅園舉辦的，吃了54萬元。

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四叉貓在另一則貼文指出，去年八月初，柯文哲政治獻金帳本上網公布，被各路陣營查到爆炸，甚至弄到柯文哲羈押禁見，先幫大家回顧前情提要：2024年8月10日，康仁俊爆料柯文哲弄了三張共916萬4311元假發票，給「尼奧」、「時樂」兩間公司，當時的公司負責人戴利玲氣到親上火線互相開撕。

四叉貓直言，翻閱柯文哲去年的帳冊可以發現（前天監察院公佈的資料），雖然8月10日後已鬧翻，但8月23日柯文哲還跟「尼奧」有交易，而且被歸類到餐飲費用（吃了4萬1170元）真奇怪，行銷公司兼賣便當是不是？這筆帳是真發票還是假發票阿？

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