罷團問江啟臣是否要求中市府普發現金 服務處回應了

立法院副院長江啟程30日到山城勘查淹水情形。（民眾提供）

2025/07/31 13:56

〔記者歐素美／台中報導〕台中市長盧秀燕上週反罷免時，一再指稱如果罷免成功，民眾將領不到1萬元現金，她主張「普發現金、還錢於民」，台中市第八選區罷免國民黨立法院副院長江啟臣也站在同一陣線，主張政府還稅於民，公民團體「一霸擊臣」要求江啟臣表明，是否要求中市政府普發現金？江啟臣服務處表示，市府已澄清並未超徵稅收，江忙著勘災，將盡力協助受災民眾，對此議題不回應。

「一罷擊臣」領銜人廖芝晏表示，江啟臣過去站在人民這邊，主張「人民在過寒冬，政府卻在超徵稅收，特別籲請政府還稅於民、照顧人民，幫助人民渡過景氣寒冬」。

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廖芝晏質問江啟臣，身為盧秀燕欽點的下任市長人選，「你支不支持台中市府將從人民身上超徵來的辛苦錢，還給人民呢？」

「一罷擊臣」指出，比不上江啟臣上班15分鐘可以拿20萬，但4萬也是讓升斗小民可以好好的生活好一陣子！「江啟臣請你負責的回應，到底過去支持還稅於民的江啟臣、跟現在負責剪綵的剪綵臣，哪個才是真的江啟臣」。

江啟臣服務處今天回應指出，市府已澄清並沒有超徵，因此不予回應。

服務處強調，台中豪雨不斷，各地積淹水還有土石坍方造成交通中斷等各種災情，副院長現正忙著趕赴勘災，了解災情，希望大家注意天氣，嚴防災害，他也會盡力協助受災民眾。

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