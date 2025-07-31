核三公投案 綠委批黃國昌造謠、自甘墮落當法盲

民進黨立委鍾佳濱。（資料照）

2025/07/31 12:37

〔記者謝君臨／台北報導〕823除了第二波罷免投票之外，也將針對立法院民眾黨團所提出的「重啟核三」公投案進行投票。民進黨立委鍾佳濱表示，民眾黨立委黃國昌指控行政院沒有對核三公投提案陳述意見，痛罵行政院長卓榮泰擺爛，結果根本就是製造資訊落差誤導支持者，「法條白紙黑字寫清楚的事情都能騙，簡直自甘墮落當法盲。」

鍾佳濱指出，之前在朝野協商和立法院院會，他已多次提醒藍白兩黨，依據公投法第15條由立院發動公投是有風險的，因為一來行政機關無法提出相對意見，二來是若情勢變更已無公投必要時，恐怕也無法撤案，浪費社會成本。「因此黃國昌要行政院提意見書，根本是睜眼說瞎話，讀不懂法條還造謠！」

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鍾佳濱說，公投法這樣的設計有其道理，當人民要促使政府做一件事情時，政府必須向人民陳述自身意見。但當提案方變成有立法權的國會，本來就有能督促行政部門依照公投結果執行的權力，因此陳述的責任當然就落在立法院而非行政院。

鍾表示，他知道南投縣長許淑華日前說「核三公投不同意」，藍白對核電公投的態度不同調，讓黃國昌感到非常焦慮，所以才會使出造謠策略。他也認為國民黨為了反罷免，正在研擬公投撤案的可能性。

但鍾佳濱說，他要提醒藍白兩黨，根據公投法第19條所規範，在公投案公告前的撤案程序，也不適用立院所提出的公投案。不過這裡有一個巧門，也就是所謂不適用19條規定，究竟是不適用撤案，還是撤案不限於公告前，仍有待釐清。

鍾指出，他過去一直向藍白強調，使用公投法第15條發動公投的風險及不確定性，可惜黃國昌不聽勸，如今藍白陷入同意與不同意的宣傳困境，逼到黃國昌急了，只能用造謠來造勢，只能說是自業自得。

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