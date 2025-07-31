高虹安誣告陳時奮二審判6個月 林志潔：有抄襲還告人濫用司法資源

高虹安誣告陳時奮案二審判6個月，陽明交大法律學者林志潔認為高虹安博論複製期刊文章卻告人，是濫用司法資源。（資料照，記者洪美秀攝）

2025/07/31 15:29

〔記者洪美秀／新竹報導〕涉貪停職的新竹市長高虹安誣告旅美教授陳時奮（筆名翁達瑞）二審判決出爐，依然有罪，改判6個月，不得易科罰金。陽明交大法律學者林志潔表示，高虹安明知博論有抄襲卻對陳時奮提出誹謗之訴，陳時奮獲不起訴後對高提出誣告自訴，一審法官判10個月刑期，如今二審再判6個月，突顯高虹安的博論確實有抄襲卻告人，是濫用司法資源。

林志潔提到，一審認為高虹安市長確實大量抄襲研究報告和與他人合著的期刊論文，陳時奮並無誹謗問題，且高在事發後修改論文內容，顯見明知自己抄襲，還告別人誹謗，是以司法當做使批評者噤聲的工具，犯後又一概否認犯行，飾詞狡辯，顯有誣告故意，判高有罪有期徒刑10個月。今天二審維持原判，刑期調整為6個月。依刑法規定，最重本刑5年以下有期徒刑，才可易科罰金，然而誣告罪是最重本刑7年以下有期徒刑之罪，因此高的誣告案不符合易科罰金條件。

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另若要判緩刑的先決條件是「未曾因故意犯罪受有期徒刑以上之刑之宣告者」，高因助理費案遭判刑在先，也不符合緩刑條件。

另有學者認為高虹安是自我抄襲，不算抄襲，林志潔認為是誤會本案，因此案並非自我抄襲，而是抄襲資策會的研究成果，及抄襲和其他研究者合著的報告、論文。高在博論大幅複製這些期刊文章報告，沒有註明出處，且事件爆發後還暗自調整論文內容，明顯是有錯在先，卻以提告方式恐嚇他人，濫用司法資源。

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