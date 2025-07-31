中國灰帶侵擾頻仍 審計部：海巡軍職人力短缺擴大 近9成艦艇配置不足

審計部113年度決算審核報告指出，海巡軍職人力短缺自2020年底的47人，至2024年10月底擴大至867人，其中岸巡人力短缺534人最為嚴重，未能有效補實，且近9成艦艇的實際人力未達配置基準。（資料照）

2025/07/31 13:32

〔記者方瑋立／台北報導〕近年中國對我海域灰色地帶侵擾情勢頻仍，海巡勤務日益繁重，審計部近日公布113年度決算審核報告指出，海巡軍職人力短缺自2020年底的47人，至2024年10月底擴大至867人，其中岸巡人力短缺534人最為嚴重，未能有效補實，且近9成艦艇的實際人力未達配置基準。

審計報告指出，海巡署肩負我國海域巡護、維護岸海治安等重任，近年我國海域灰色地帶侵擾情事頻仍，海巡勤務日益繁重，為改善海巡人力窘迫情況，已推動海巡人力增補等作業。

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不過，審計部調查海巡軍職人力增補及艦隊分艦船艇人力運用情形發現，行政院雖於2022年（111年度）6月核定海巡軍職人力計畫，規劃111至115年度分年調增預算員額，實際上111及112年度募得軍職人力未能彌補流失，分別淨減少159人及60人。截至113年度10月底止，海巡軍職人力雖淨增60人，惟與上揭計畫規劃增補171 人，尚有111人之差距。

此外，海巡軍職人力短缺從2020年底的47人，至2024年10月底擴大到867人，其中岸巡人力短缺534人最為嚴重，實際人力未能有效補實。且截至2024年8月底止，艦船艇實際人力達配置基準者僅12艘（占10.43％），未達配置基準者103艘（占 89.57％），其中甚至有4艘艦艇的人力未達最低執勤人數，近9成艦艇的實際人力未達配置基準。

對此，海巡署回復表示，為有效補足勤務人力缺口並促進整體人力成長，以「多元管道進用」及「人人都是招募員」為策略，增加入營及留營誘因，以提升招募成效。

海巡署強調，為因應未來新增艦艇人力需求，艦隊分署已進行評估調控並研議增補相關人力，將增開警察特考考試名額，擴大中央警察大學及臺灣警察專科學校代招代訓人數，暨提報海巡特考人數。

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