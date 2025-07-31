行政院提名4名NCC委員 1人國民黨籍、3人無黨籍

行政院已將新提名人選蔣榮先、程明修、黃葳威及羅慧雯等4人名單函送立法院審查。（記者鍾麗華攝）

2025/07/31 12:14

〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院表示，為利通傳會業務運作，行政院已將新提名人選蔣榮先、程明修、黃葳威及羅慧雯等4人名單函送立法院審查，其中蔣榮先為委員兼主任委員，任期均至117年7月31日止，上開被提名人專長含括資訊、法律及傳播相關領域，學養俱優，符合該會組織法規定。值得注意的是，4位提名委員，程明修為國民黨籍，其他3人均為無黨籍。

行政院指出，配合通傳會4位委員（含主任委員及副主任委員）任期於113年7月31日屆滿，行政院前於113年4月30日依該會組織法第4條規定，函送立法院審查之委員提名名單業經立法院於114年6月24日同意撤回。

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行政院表示，在提名時已併同考量政黨及性別比例，為符合通傳會組織法及相關規定。本次提名作業期盼立法院能儘早依法定程序完成審查，以利該會業務得以順利運作。

蔣榮先為無黨籍、成功大學資訊工程學系暨研究所教授，專長為資訊（人工智慧、資訊安全、醫療照護、巨量資料分析）；程明修為國民黨籍、東吳大學法學院特聘教授，專長為法律（經濟行政法、管制理論、特許法制、憲法訴訟、資訊基本權）。

黃葳威為無黨籍，政治大學廣播電視學系暨研究所教授，專長為傳播（影音媒體 市場、傳播倫理法規與媒體識讀、網路安全）；羅慧雯為無黨籍，世新大學傳播管理學系助理教授，專長為傳播、財經（傳播政策、傳播產業、公共媒體、政治經濟學）。

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