會晤林佳龍 美國NED執行長：民主多元是台美共同珍視價值

外交部長林佳龍29日會晤美國「國家民主基金會」（NED）會長兼執行長威爾遜（Damon Wilson）。（圖擷取自林佳龍臉書）

2025/07/31 12:11

〔記者黃靖媗／台北報導〕外交部長林佳龍29日陪同總統賴清德接見美國「國家民主基金會」（NED）會長兼執行長威爾遜（Damon Wilson），並於同日上午與威爾遜會晤。威爾遜表示，台灣的民主與多元是台美共同珍視的價值，台灣的聲音與所代表的價值必須被聽見。

威爾遜表示，台灣的民主與多元是台美共同珍視的價值，這不僅涉及台灣的國家安全，也是美國國會議員願意支持台灣的主要原因。

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威爾遜也認為，台灣的聲音與所代表的價值必須被聽見，NED願意與台灣民主基金會及財團法人國際合作發展基金會深化合作，透過INGO外交的力量確保台灣能納入國際對話中。

林佳龍提到，他與威爾遜都期待深化兩國智庫與INGO的交流，以強化與民主夥伴的關係，確保台灣的聲音被世界聽見，同時讓民主更加強健。

林佳龍強調，他非常贊同威爾遜的看法，因此今年外交部藉主辦「玉山論壇」發起「2025玉山INGO合作倡議」，同時規劃設立有實體據點的INGO中心，不只提供INGO來台設點，更能提供訓練能量，透過INGO的蓬勃發展拓展台灣外交空間。

此外，林佳龍也說，台灣將以「價值外交」為基礎，邁向「加值外交」，善用我國在科技領域的優勢，結合農業、文化與經貿等多元面向的合作模式，打造互利共贏的關係，使友邦及理念相近國家都能從與台灣的合作中獲益。

林佳龍指出，威爾遜當天一踏入外交部會客室，便被牆上一幅玉山照片所吸引，在雙方短短一小時的會晤中，林佳龍深刻感受到威爾遜對民主的熱愛及對台灣的熱情。並於會後特別贈送威爾遜「一眼台灣」紀念品，期盼威爾遜能如台灣人民一般，深深愛上這片蘊含美麗風景與豐富文化的土地。

林佳龍指出，威爾遜當天一踏入外交部會客室，便被牆上一幅玉山照片所吸引。（圖擷取自林佳龍臉書）

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