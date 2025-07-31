為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    會晤林佳龍 美國NED執行長：民主多元是台美共同珍視價值

    外交部長林佳龍29日會晤美國「國家民主基金會」（NED）會長兼執行長威爾遜（Damon Wilson）。（圖擷取自林佳龍臉書）

    外交部長林佳龍29日會晤美國「國家民主基金會」（NED）會長兼執行長威爾遜（Damon Wilson）。（圖擷取自林佳龍臉書）

    2025/07/31 12:11

    〔記者黃靖媗／台北報導〕外交部長林佳龍29日陪同總統賴清德接見美國「國家民主基金會」（NED）會長兼執行長威爾遜（Damon Wilson），並於同日上午與威爾遜會晤。威爾遜表示，台灣的民主與多元是台美共同珍視的價值，台灣的聲音與所代表的價值必須被聽見。

    威爾遜表示，台灣的民主與多元是台美共同珍視的價值，這不僅涉及台灣的國家安全，也是美國國會議員願意支持台灣的主要原因。

    威爾遜也認為，台灣的聲音與所代表的價值必須被聽見，NED願意與台灣民主基金會及財團法人國際合作發展基金會深化合作，透過INGO外交的力量確保台灣能納入國際對話中。

    林佳龍提到，他與威爾遜都期待深化兩國智庫與INGO的交流，以強化與民主夥伴的關係，確保台灣的聲音被世界聽見，同時讓民主更加強健。

    林佳龍強調，他非常贊同威爾遜的看法，因此今年外交部藉主辦「玉山論壇」發起「2025玉山INGO合作倡議」，同時規劃設立有實體據點的INGO中心，不只提供INGO來台設點，更能提供訓練能量，透過INGO的蓬勃發展拓展台灣外交空間。

    此外，林佳龍也說，台灣將以「價值外交」為基礎，邁向「加值外交」，善用我國在科技領域的優勢，結合農業、文化與經貿等多元面向的合作模式，打造互利共贏的關係，使友邦及理念相近國家都能從與台灣的合作中獲益。

    林佳龍指出，威爾遜當天一踏入外交部會客室，便被牆上一幅玉山照片所吸引，在雙方短短一小時的會晤中，林佳龍深刻感受到威爾遜對民主的熱愛及對台灣的熱情。並於會後特別贈送威爾遜「一眼台灣」紀念品，期盼威爾遜能如台灣人民一般，深深愛上這片蘊含美麗風景與豐富文化的土地。

    林佳龍指出，威爾遜當天一踏入外交部會客室，便被牆上一幅玉山照片所吸引。（圖擷取自林佳龍臉書）

    林佳龍指出，威爾遜當天一踏入外交部會客室，便被牆上一幅玉山照片所吸引。（圖擷取自林佳龍臉書）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播