國民黨公告黨主席選舉 參選人須備妥1320萬元

國民黨今日正式發布黨主席選舉公告。（國民黨提供）

2025/07/31 12:07

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨中央黨部今日上午由祕書長黃健庭、組發會主委許宇甄出面張貼黨主席選舉公告，象徵黨主席改選作業正式啟動，依規定，黨主席參選人須於9月1日至5日受理領表期間，親自或以書面委託他人領表，並須繳交領表登記費20萬元，9月4日、5日兩天辦理候選人登記時，要繳交選舉作業費300萬元，並另繳納保證金1000萬元（可開立本票）。

國民黨指出，登記為黨主席候選人，必須具備曾任該黨中評委或中央委員，未曾受停權1年以上、撤銷黨籍、開除黨籍或註銷黨籍之黨紀處分，未繳交111年度至113年度募款責任額的黨公職人員也不具備候選資格，選舉人名冊將在10月1日至3日於各地方黨部公告閱覽。

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國民黨主席選舉投開票作業訂於10月18日辦理，新任黨主席將在11月1日召開的全代會上任。

現任國民黨主席朱立倫是在110年全代會召開前的10月5日提前就職，依照黨章規定，黨主席任期4年，照理原本應於今年10月4日辦理黨主席交接，但今年新舊主席交接的全代會時間訂在11月1日，形同朱的任期延後將近1個月時間，不過，有黨內人士解釋稱，如果按照110年全代會在10月30日召開來推算，11月1日辦理交接應在「容許誤差範圍之內」。

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