726罷傅崐萁失利 在地名廚沉寂後曝下一步

花蓮在地主廚曾璽文。（圖擷取自 臉書）

2025/07/31 12:59

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕花蓮罷免立委傅崐萁投票結果沒有通過，花蓮在地主廚曾璽文表示，現在在花蓮開店是地獄級難度，不過也就這樣了，尊重為了仇恨民進黨，然後寧願自己餓肚子的朋友，尊重為了領一萬，然後寧願卑躬屈膝的長輩，尊重為了民族大義，然後寧願失去自由民主的人礦，我們有一群從來不靠政府吃飯的人，今後也不會靠政府吃飯，成立類似自助會組織，互相砥礪、成長。

曾璽文在臉書粉絲專頁「海洋主廚 愛爾文」PO文表示，經過幾天的沈澱與後續的資訊搜集，其實我們並沒有失去什麼，一切就只是回歸原樣不是嗎？我們反而得到更多，多了一群原本不認識現在志同道合的好夥伴，我們不會解散，各自回到原本的工作崗位，保持聯繫，之後這股能量絕對會繼續發酵，我們志工從10人到30人到150人，支持者從1938到19388到48969，許多人勇敢發聲了，這是以前沒出現過的，來自全台灣的關注，這也是以前沒出現過的，投完票結果出來後，有一位之前就認識的店家朋友在他的貼文上打出「哈哈哈，不知道老番癲會不會中風？」

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曾璽文指出，看看那位朋友之前的貼文，他應該是不同意罷免方的，他的老番癲指的應該是柯建銘，其實從去年地震後到現在真的重創花蓮，尤其是觀光相關的產業，餐飲也是其中之一，重點是地方政府完完全全沒有任何辦法，地震完後花蓮餐飲的狀況是缺客人、缺工、原物料上漲、租金漲，老闆自己下去做（累得半死）、賺不到錢、服務品質下降，然後又缺客人、缺工......進入無限的惡性循環，曾璽文就在那位朋友底下留言這狀況，那位朋友肯定的說「現在就這樣了」，曾璽文回他沒錯「因為也沒有改變，所以之後會更差」，今年暑假根本不像暑假，除了在地的年輕勞動力外流嚴重，國旅衰退的情況下，搭上政治反感，就是花蓮市區空蕩蕩的情況，滿路掛招租牌。

曾璽文續指，現在在花蓮開店是地獄級難度，要賺到錢根本困難，只能縮小規模下去撐，要撐到什麼時候真的不知道，曾璽文25歲回來接店，現在36歲了，這11年間遇到兩次大地震3年的疫情，這樣子來來往往，不要說買得起一棟房子了，連老本都吐的差不多了，人生的黃金歲月都在這了，這種高工時高張力的餐飲業，還有下個10年？遺憾曾璽文也走不了，上有老、下有小，還能去哪裡？

曾璽文說，他不是沒在外漂泊過是早已選擇歸根，但這環境已經艱困到一個年輕人在家鄉創業，卻看不到未來且束手無策，最終選擇站出來試圖創造改變，還要被人說是製造對立、製造仇恨，事實是？傅崐萁過得很好啊，這23年來他過得真的很好，他應該要有能力幫我們解決這些問題的，結果他有錢到靠北，我們卻在吃老本，然後也不聞不問，整天在中央搞他的鬥爭。

曾璽文直言，到底憑什麼？不過也就這樣了，尊重為了仇恨民進黨，然後寧願自己餓肚子的朋友，尊重為了領一萬，然後寧願卑躬屈膝的長輩，尊重為了民族大義，然後寧願失去自由民主的人礦，我們有一群從來不靠政府吃飯的人今後也不會靠政府吃飯，成立類似自助會組織互相砥礪、成長，成為更有實力的店家聯盟，用我們自己的能量、人脈、流量、技術，先行產業轉型、升級以應對目前的窘境，先把自己生活過好，活成那道光，那道令人嚮往趨之若鶩的那道光。

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