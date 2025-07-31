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    「還稅於民」成戰場 新北議會藍營籲中央勿把新台幣當戰犯

    新北市議會國民黨團今（31）日舉行記者會，訴求中央儘速普發現金一萬元。（記者黃子暘攝）

    新北市議會國民黨團今（31）日舉行記者會，訴求中央儘速普發現金一萬元。（記者黃子暘攝）

    2025/07/31 13:30

    〔記者黃子暘／新北報導〕中央、地方是否還稅於民、普發現金成為新的政治戰場，新北市議會國民黨團今（31）日舉行記者會，訴求中央儘速普發現金1萬元，並根據「財政收支劃分法」修法分配374億元統籌分配稅款給新北。國民黨團批評，多國因應美國關稅衝擊規劃普發現金助民，民進黨卻罔顧民意與經濟，大罷免失敗也不跟罷團好好溝通，把一萬塊當戰犯，呼籲綠營「別把新台幣當敵人」，民進黨的朋友可普發後捐回國庫。

    國民黨團副書記長黃心華說，首波大罷免結果24名藍委全數留任，民眾已用選票給答案，遺憾民進黨仍在政治鬥爭，苛扣地方之餘普發也無著落；過去4年中央超徵1.87兆元，除以2300萬人不止1萬，國民黨在特別條例中也提出強化市場、產業競爭力等多個面向，是負責任地挽救國家經貿實力的做法，國庫署也有捐款帳號，歡迎民進黨的朋友普發後捐回國家。

    藍營議員江怡臻指出，民進黨遲不向全國提出支援機制，在野黨藍白智庫共同組成民間版關稅衝擊評估小組，評估報告指出，關稅還未實施，已有超過5成廠商對美業務受影響，部分考慮將產能移轉海外；在野考量近年我國連年超徵提出特別條例，7月11日已三讀，行政院會卻不對普發是否提出覆議等作法給予答案；若依照民進黨議員算法，超徵多少就發多少，1.8兆分給全國，每人要普發7萬多元。

    國民黨議員呂家愷表示，新台幣被民進黨變成罷免失敗的戰犯，國民黨希望中央在關稅衝擊下，普發穩定內需市場，當年普發6000元也是民進黨所提，當時可舉債，如今為何不可？罷免後許多有心人士散播似是而非的梗圖，呼籲勿煽動側翼在網路上製造自陷違法境地的處境，中央普發是有立院條例版本可循，若中央普發，他會加碼捐助弱勢團體。

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