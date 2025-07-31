籲罷免撤案遭黨內圍剿 王世堅：言語和靈魂不受法律管

民進黨立委王世堅。（資料照）

2025/07/31 12:04

〔記者謝君臨／台北報導〕面對823第二波罷免投票，民進黨已定調持續與公民同行，並承擔更大責任。但民進黨立委王世堅持反對意見，呼籲罷團撤案，遭黨內同仁圍剿。對此，王世堅今表示，「我不以為意，我做該做的。言語和靈魂不受法律管。」他認為，要改變朝野對立有其他方式，要用不撕裂國家社會，讓國家社會更團結的方法。

面對黨內圍剿，王世堅說，自己在民進黨太久了，「比他們待得都久，看得比較深、遠，他們還年輕，有他們的看法，且是不分區立委，當然對黨的命令必須謹慎堅持。」對此自己不以為意，大家都是好同事。

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王指出，他講的是重大國家層級，身為執政黨要有心胸氣度，總統賴清德是國家領導人，當然他的心胸氣度要高於其他從政者。他認為，不要受民間團體過度影響，「我們佩服公民團體的堅持，用銳利眼光發現國會問題，他們也是希望用熱情參與改變，但要改變朝野對立、國會結構，有其他方式。」

王世堅認為，國會結構不同可以用合縱連橫，或者下次選舉時改變，這不是一蹴可幾的，或用朝野協商也可以解決，同樣問題有不同的方向、角度及不同解決方法，要用不撕裂國家社會，讓國家社會更團結的方法。

王說，民進黨和民團的相處，要互相切磋、學習，了解彼此處境，互相體諒才對，不能單方面被政治綁架、感情勒索，好像在怎麼樣的口號之下，就必須怎麼做，社會上有太多民眾和自己看法一樣，社會不要再撕裂，要解決現在朝小野大的問題有很多其他的方式。

對於站街口宣傳罷免，王世堅表示，如果黨硬要規定，他就會去，自己從未在罷免期間抵制不從，但言語和靈魂不受法律管，「你可以管我的行為舉止，我沒有在行為舉止抵觸黨的任何事，但你要我說額外多餘的話，我不會說。我只是不提『大罷免大成功』這6個字，我不想講這個。」

至於是否會退黨，王世堅說：「不會啦！怎麼會退，怎麼可能，我的理念和黨一致。若要讓我走，看是怎麼樣的方式。不會啦！同事應該是一時氣話。」

媒體詢問，對於昨天衛生紙未送達民進黨團總召柯建銘，是否再送一次？王世堅則說：「意思有表達到就好，誰闖禍誰去擦屁股。」

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