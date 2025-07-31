民團提廢止憲訴法修正案公投 採電子連署、拚2個月完成29萬

人民作主志工團領取完電子連署系統認證碼後，在中選會大樓一樓實測使用系統進行連署。（記者李文馨攝）

2025/07/31 11:59

〔記者李文馨／台北報導〕立法院在藍白主導下，不僅在憲法訴訟法修正案制定至少有10人評議的規定，還二度封殺各7名大法官被提名人同意權，迫使憲法法庭實質癱瘓。人民作主志工團今天提出廢止《憲法訴訟法》修法的公投提案，今天上午赴中選會領取電子連署系統認證碼，預計採電子連署「單軌」的方式，目標2個月內完成29萬2228人連署。

立法院去年12月20日三讀修正通過憲法訴訟法部分條文，規定大法官未達15人時，總統應於2個月內補足提名。參與評議的大法官人數不得低於10人，作成違憲宣告時，同意違憲宣告的大法官人數不得低於9人。

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由人民作主志工團發起、領銜人趙偉程提出的公投主文為，「您是否同意：立法院於2024年12月20日就憲法訴訟法第30條增訂第2項即『前項（按指：憲法法庭判決時）參與評議之大法官人數不得低於十人。作成違憲之宣告時，同意違憲宣告之大法官人數不得低於九人』之規定，應予廢止？」

趙偉程今天上午在中選會門口受訪表示，此次公投主要針對立法院2024年12月20號通過的《憲法訴訟法》第30條第2項的規定，相關修法讓憲法法庭陷入癱瘓狀態，他們原先期待立法院能自行更正這些法律，或現任大法官拿出勇氣和專業自行做出補救，但都無法，因此透過公投案盼廢止不合理的法律。

對於此次公投為首宗可採電子連署的公投案，趙偉程說，為了彰顯環保價值，他們選擇唯一採用電子連署的方式，雖然法定連署期限是6個月，但他們目標在1、2個月內達成目標，希望透過連署數字，讓現任大法官看到許多公民非常關注憲法法庭的狀況。

趙偉程提到，總統公布法律後，他們就提出了公投案，原本按照《公民投票法》，若中選會本於職責行事，該案有機會在今年5月23日前完成30萬份連署，讓民眾能在8月23日進行公投；但很遺憾，中選會可能因為工作繁忙，對法規的理解也較保守，導致包括聽證程序在內的各項流程，都比法律規定的期限晚了許多。

根據《公民投票法》規定，自2021年起，公投每2年舉行一次，今年8月23日為公投日，主管機關應於公投日90天前公告公投案編號、主文等：不過，該案因進入連署期間較晚，因此連署若達標，最快舉行公投的時間落於2027年8月21日。

人民作主志工團今年提出廢止《憲法訴訟法》的公投提案，今天上午赴中選會領取電子連署系統認證碼。（記者李文馨攝）

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