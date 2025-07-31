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    國民黨籍潮州鎮長周品全因案遭約談 主秘正常上班澄清「空城」謠言

    潮州鎮公所主秘王建元一早就在辦公室上班。（記者蔡宗憲攝）

    潮州鎮公所主秘王建元一早就在辦公室上班。（記者蔡宗憲攝）

    2025/07/31 12:32

    〔記者蔡宗憲／屏東報導〕曾為鴻海創辦人郭台銘參選總統收購連署書遭羈押的國民黨籍潮州鎮長周品全，去年交保復職後又因捲入賣官收賄弊案遭屏東地檢署約談，鎮公所主秘王建元也同步遭約談，引發潮州鎮民議論紛紛，甚至傳言鎮公所鬧空城計，但王建元一早就回到公所上班，對於鎮長司法案件不願多談，強調目前鎮務及豪雨防災都正常運作，鎮民權益不受影響。

    「潮州鎮公所洽公及鎮務都正常。」王建元表示，他確實因同樣司法案件遭約談，但昨天深夜返回後，一早就回到工作崗位上班，投入南高屏豪雨防災業務，整體公務運作都不受影響，至於司法部分尊重調查，不願多表示意見。

    周品全2023年11月間因涉及違法為郭台銘收購連署書情節重大被屏檢聲押獲准，在羈押了近2個月後於去年1月間獲釋恢復鎮長職務，他在郭案中供出收購連署書的500萬元賄款是由同黨籍屏東縣議長周典論交付，獲得檢方緩起訴處分（須支付公庫50萬元），好不容易才全身而退，不料又被舉報在鎮公所招考清潔隊員時，涉嫌收受民眾賄賂換取隊員職務情事。

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