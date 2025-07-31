傅崐萁批要花蓮發5萬是「亂開支票」 網：這時候就講法律了？

國民黨立委傅崐萁。（資料照）

2025/07/31 14:26

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕針對花蓮縣議會先前通過「普發5萬元現金」的建議案，引發社會熱議。國民黨立委傅崐萁今（31日）表示，地方議會的提案屬於建請性質，並無法律拘束力，民意代表若連法律都搞不清楚、恣意妄為，非全民之福，他還痛批「亂開這種支票，基本上就是蠱惑百姓。」，受訪影片被剪輯貼上社群網路後，引發議論。

國民黨在罷免投票前提出普發現金1萬元，被認為是罷免失敗的原因之一。民進黨籍花蓮縣議員胡仁順今年2月提案，縣府前一年稅收超徵逾1億3594萬元，應普發現金5萬元予縣民，該案獲議會照案通過。此外，網路上也出現許多「報復性」圖卡，訴求花蓮縣府普發5萬元現金。

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綜合媒體報導，傅崐萁今日受訪時被問到相關議題，他表示，立法院日前所通過的《因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例》為國家法律，台灣行之多年，還錢於民已是台灣政府常態，依法行政機關有義務執行，與地方建請案不同。

傅崐萁痛批，身為民意代表，如果連法律都搞不清楚，恣意妄為，非全民之福，「亂開這種支票，基本上就是蠱惑百姓。」他呼籲執政者不要用這種側翼，讓國家回歸法治，不要再用謠言蠱惑人民。

對於外界擔心中央預算遭扭曲，傅崐萁再次強調，依法行政是根本原則。他反問，難道未來國家3.7兆的稅收，也能直接分給人民嗎？他呼籲執政當局與地方民代應回歸制度正軌，避免錯誤訊息擾亂民心。

傅崐萁受訪影片被貼上粉專「Mr.柯學先生」，網友紛紛留言：「這個時候又開始講法律了」、「要中央發錢，不用法律；要地方發錢，法律就用的上了」、「你什麼時候也懂得法律喔？」「你有把法律看眼裡嗎？」、「雙標」、「突然又要法治了」。

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