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    國民黨主席選舉10月登場 高雄179名黨代表開放登記參選

    國民黨高雄市黨部公告179名全國黨代表，開放登記參選。（記者葛祐豪翻攝）

    國民黨高雄市黨部公告179名全國黨代表，開放登記參選。（記者葛祐豪翻攝）

    2025/07/31 13:58

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕國民黨主席暨第22屆全國黨代表選舉，預計將於10月登場，高雄市黨部今（31）日正式公告，高雄市預計選出179名全國黨代表，歡迎資格符合的黨員參選。

    根據公告內容說明，高雄市179名（原黃復興黨代表名額已納入）全國代表大會代表，其中包含婦女45名、青年（含學生）18名、農民3名、漁民3名、勞工4名、原住民1名、新住民1名、身障1名等保障身分。

    國民黨高市黨部表示，黨代表選舉時程預計於9月1日至5日、每天上午10點至下午4點開放領表，可由擬參選人或委託他人領表；9月4日至5日、每天上午10點至下午4點開放登記，候選人資格須入黨或回復黨籍滿1年，未違反黨章第36條「廉能條款」，符合政黨法相關規定者，登記作業費2000元，領表登記地點為高雄市黨部。

    市黨部指出，主席暨第22屆黨代表選舉預計於10月18日上午8點至下午4點舉行，歡迎符合資格的黨員登記參選，踴躍參與黨內事務，詳細內容可至高雄市黨部官網查詢。

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