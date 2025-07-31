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    中共宣稱取代ROC政府含台灣主權 學者：證明九二共識是政治欺騙

    中國國台辦發言人陳斌華聲稱，1949年中華人民共和國政府宣告成立，取代中華民國政府成為代表全中國的唯一合法政府，包括對台灣的主權。（翻攝直播）

    中國國台辦發言人陳斌華聲稱，1949年中華人民共和國政府宣告成立，取代中華民國政府成為代表全中國的唯一合法政府，包括對台灣的主權。（翻攝直播）

    2025/07/31 12:00

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國國台辦聲稱，1949年中華人民共和國政府宣告成立，取代中華民國政府成為代表全中國的唯一合法政府，包括對台灣的主權。學者指出，從中共史觀來講，中華民國已經滅亡。此證明中共不承認主權「各表」，九二共識是政治欺騙。

    賴總統日前「團結十講」強調，「中華人民共和國從未統治台灣」，陸委會也提及，「台灣從1945年後一直是中華民國統治，中華民國和中華人民共和國互不隸屬」。

    國台辦發言人陳斌華昨日宣稱，台灣問題的歷史經緯清清楚楚，台灣是中國一部分的法理事實明明白白。賴清德的謬論既沒有歷史法理依據，也不符合客觀事實。

    陳斌華指出，1949年10月1日，中華人民共和國中央人民政府宣告成立，取代中華民國政府成為代表全中國的唯一合法政府。這是在中國這一國際法主體沒有發生變化情況下的政權更替，中國的主權和固有領土疆域沒有改變，中華人民共和國政府理所當然地完全享有和行使中國的主權，其中包括對台灣的主權。

    陳更說，民進黨當局昧於事實，信口雌黃，一再兜售兩岸「互不隸屬」的謬論、謊言，只會加劇台海形勢緊張，只會破壞台海和平，只會給台灣同胞帶來深重災禍。

    成功大學政治系教授洪敬富今日受訪表示，中共是用「政治結果論」來論斷中華人民共和國已取代中華民國，從中共史觀來講，中華民國已經滅亡了，已被中華人民共和國取代。

    洪敬富指出，中國的立場是不承認兩岸主權互不隸屬，認為中華民國已被它消滅。從國際現實來講，中共曲解聯合國2758號決議，認為中華人民共和國在聯合國取代中華民國席次，成為代表中國的唯一合法政權，故不承認中華民國仍繼續在台灣這塊土地上存在。

    洪敬富批評，此證明中共不承認主權「各表」，所謂九二共識只有一個中國，國台辦已表明沒有「互不隸屬」，所以只有中華人民共和國，顯見九二共識就是政治欺騙。

    他強調，九二共識只是中共對台統戰的策略工具，藉此拉攏國內親中政黨、團體及人士，以九二共識讓他們接受一個中國的主張。事實上，中共壓根不承認中華民國是主權國家，這就是中共的虛偽性及欺騙。

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