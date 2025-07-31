行政院拍板普發萬元現金不覆議 將提特別條例修正草案

行政院長卓榮泰今天在院會拍板，對於普發萬元現金不提覆議，未來將聲請釋憲，同時行政院將提出「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例草案」修正草案。（資料照）

2025/07/31 11:34

〔記者鍾麗華／台北報導〕大罷免慘敗，「普發現金」議題被認為是影響因素之一。今（31）日是行政院覆議最後期限，據了解，考量8月23日還有7席國民黨立委罷免案與重啟核三公投案，行政院長卓榮泰今天在院會拍板，不提覆議，未來將聲請釋憲，同時因應美國對等關稅稅率8月1日即將揭曉，行政院將提出「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例草案」修正草案。

因應美國對等關稅衝擊，行政院原提出4100億元的「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例草案」，但立院國民黨團刪除行政院撥補台電1000億元，增加全民普發現金1萬元，讓特別條例規模達5450億元。立院三讀特別條例後，於22日送至行政院，31日是行政院提出覆議的期限。

請繼續往下閱讀...

據分析，在大罷免慘敗後，「普發現金」議題被檢討，加8月23日7席藍委罷免案多是集中非都會區，普發現金議題恐再度發酵，且當天投票還綁上重啟核三公投案。

知情人士透露，卓揆雖曾表示，就道德及國家財政上應否舉債發現金，讓他內心交戰，盼能前往立院說明，不過，近日在思考評估後，政院已確定不提覆議，未來將聲請釋憲，同時因應美國對等關稅稅率8月1日即將揭曉，並提出特別條例修正草案。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法