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    民進黨團提案落實盧秀燕「普發現金、還錢於民」 國民黨籲不要一錯再錯

    民進黨中市議會黨團要求市府普發現金5萬元，國民黨呼籲民進黨不要一錯再錯。（資料照）

    民進黨中市議會黨團要求市府普發現金5萬元，國民黨呼籲民進黨不要一錯再錯。（資料照）

    2025/07/31 12:41

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕對於民進黨台中市議黨團，今天提案要市府發5萬元現金給市民，落實台中市長盧秀燕的「普發現金、還錢於民」，國民黨台中市議會黨團書記長李中今天呼籲，民進黨不要一錯再錯。

    盧秀燕在上週反罷免期間，指罷免如果成功，民眾將拿不到1萬元現金，她主張「普發現金、還錢於民」，民進黨中市議會黨團今天下午將提案，要求台中市府落實盧上述主張，市府應還稅於民，要把超徵的稅收，發5萬元現金給市民，此提案預計在中市議會9月臨時會審查。

    對此，李中表示，台中市府過去沒有超徵情況，台中市府每年稅收1千多億，多數都上繳給中央，而中央挹注的經費也都用於地方建設；重劃區等的配餘地處分除優先還銀行借款外，另外則作為綠美圖、大巨蛋等重大建設使用。

    他還說，台中市例年的預算審計處已完成決算且議會審查通過，就是歲入歲出都已結案，民進黨內不乏有當過局長等行政職務者，理應了解相關程序，現竟又拿過去市府的收支數字來炒作，有違專業，根本是刻意玩弄議題。

    李中批民進黨炒作發放現金的議題，他認為是想為替日前刻意造謠者背書，企圖將謠言變成公共議題，想為造謠者脫罪，呼籲民進黨不要一錯再錯。

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