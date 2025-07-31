北市副議長葉林傳疑涉貪 檢調兵分多路搜索

台北市議會副議長葉林傳位於台北市議會辦公室被檢調單位搜索，檢調單位在搜索完後離開辦公室。（記者田裕華攝）

2025/07/31 11:50

〔記者吳昇儒／台北報導〕台北市議會副議長葉林傳疑因涉及貪污案件，今日上午遭台北地檢署指揮調查局北部機動調查站調查官兵分多路進行搜索。其中包含葉林傳議會辦公室、住所等處，目前傳出與先前其服務處主任涉及的色情業者賄賂案件有關。

據了解，檢調去年5月偵辦松山警分局巡官劉維中涉嫌收轄區色情賄賂案件時，曾搜索葉林傳的服務處前主任張翰明與綽號「江野」的現任主任林晴紀、松山警分局巡官劉維中等多人，當時檢調特別強調澄清該案與葉林傳無關。

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但今天檢調兵分多路前往葉林傳辦公處所搜索，傳出是由先前的案件衍生出來的「案外案」。

調查局北機站去年接獲檢舉指出，台北市議會副議長葉林傳辦公室主任「江野」林晴紀、前主任張翰明涉嫌勾結色情業者，並於2009年起勾結松山分局行政組巡官劉維中包庇多家賭博、色情行業業者。

台北地檢署去年5月15日指揮北機站、警政署政風室、台北市警局政風室兵分多路前往松山分局劉員辦公室等處搜索，約談劉員及劉員女兒、林男、張男及業者36人到案，該案目前仍持續偵辦中。

台北市議會副議長葉林傳位於台北市議會辦公室被檢調單位搜索，檢調單位在搜索完後離開辦公室。（記者田裕華攝）

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