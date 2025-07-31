大罷免失利後綠營內部掀內訌？翁達瑞：來源有兩個人

林濁水批沈伯洋疑神疑鬼。（擷取自林濁水臉書）

2025/07/31 11:47

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕726大罷免失利，旅美教授陳時奮（筆名翁達瑞）指出，這幾天在同溫層看到溫暖的鼓勵、懇切的檢討，與惡意的指責。前兩者具有建設性，「後者則只有破壞性。」他點名，目前為止，內訌的來源有兩個人，民進黨大老林濁水與立委王世堅，對象是立委沈伯洋、柯建銘。陳時奮提醒，內訌的敗軍站不起來，而這是對手樂見的局面。

翁達瑞今日在臉書發文表示，林濁水嘲笑沈伯洋極端疑神疑鬼，等同否認抗中保台的罷免主軸，間接洗白國民黨立委的親中。他認為，林濁水的嘲笑把毫無關係的兩件事連在，一是稱沈伯洋極端疑神疑鬼、二是國民黨立委沒有親中。

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翁達瑞說，沈伯洋是否極端疑神疑鬼，林濁水無從得知。沈伯洋手上有多少情資，林濁水沒看過。林濁水對沈伯洋的嘲笑沒有事實根據，純屬個人的主觀認知。至於國民黨的立委是否親中，相關的證據繁多，林濁水應該心知肚明。若有人直接質問林濁水國民黨立委是否親中，相信他不敢否認。

翁達瑞認為，藉著嘲笑沈伯洋極端疑神疑鬼，林濁水間接洗白了國民黨立委的親中。林濁水的嘲笑手法高明，還刻意使用極端兩個字，目的在強化洗白的效果。問題是，沈伯洋疑神疑鬼與國民黨立委親中是完全無關的兩件事。就算沈伯洋極端疑神疑鬼，也無法證明國民黨立委沒有親中。林濁水曾是綠營的理論大師，應該具備這個基本邏輯。

翁達瑞指出，若林濁水想洗白國民黨立委的親中，應該明講，不應拿沈伯洋當犧牲品。除了經不起邏輯檢驗，林濁水對沈伯洋的嘲笑更屬非必要的內訌。提醒林濁水，別在自己的陣營找敵人，反而縱放了真正的對手。台灣的民主制度正受到嚴厲的挑戰。民進黨剛受到嚴重的驚嚇，不應該再發生內訌。「我要提醒綠營的朋友，內訌的敗軍站不起來，而這是對手樂見的局面。」

至於立委王世堅，翁達瑞表示，根據他的人生閱歷，只要組織遭遇重大挫敗，第一個遞衛生紙給他人擦屁股的成員，通常是拉屎的元兇。率先指責他人是規避指責的最佳手法。「對，我在說王世堅。」翁達瑞批，在這次的大罷免，王世堅的態度曖昧，事後竟還攻擊柯建銘。王世堅的問題就是「做賊喊抓賊」。

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