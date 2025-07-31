藍委緊咬抨擊呂建德剿匪說 林靜儀：官員下了工作也是公民

衛福部長林靜儀31日上午代表部長邱泰源出席立法院衛環會備詢。（記者羅沛德攝）

2025/07/31 11:32

〔記者林惠琴／台北報導〕立法院社福及衛環委員會今天（31日）邀請衛福部進行失智症相關專題報告，負責督導該業務的衛福部次長呂建德未現身，而是由另一位衛福部次長林靜儀代打，但國民黨立委邱鎮軍仍緊咬剿匪說追問，不只詢問衛福部要剿什麼匪，也二度要求林閉嘴聽他說，林則強調，官員工作上有專業態度，下了工作之後，也都是公民。

首波大罷免失利，呂建德一度在臉書發文「剿匪也不是一次就成的」，引來在野黨大力抨擊，但他已表示會檢討不足之處。然而，邱鎮軍今日質詢時仍酸溜溜，對林靜儀直言，今天部長邱泰源沒到，剿匪失敗的次長呂建德也躲起來，現在派你來備詢，請問是你要幫他剿第2次的匪？還是當側翼或護航、洗地？

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當林靜儀要回覆時，邱鎮軍打斷接話「我還沒有叫你」，並繼續說「你自己當了政務官以後，一天到晚在社群上帶風向，發文對槓、攻擊言論挑起對立，你是把側翼當正職、次長當副職嗎？」林靜儀詢問「委員，你現在是在問我嗎？」，再解釋她在做的事情就是專業評估與工作。

聽到答案的邱鎮軍，再將話題拉回剿匪說，直言衛福部要剿的匪是誰？是在野黨，還是投罷免票的人？林靜儀回應「衛福部沒有要剿匪，衛福部要服務人民」，只是在前一陣子的選舉中，大家有各自不同的立場，需要安撫在過程中身心失望或沮喪的民眾。

林靜儀指出，呂建德的重點不是剿匪，而是勝敗乃兵家常事，她也強調，官員在工作上要有專業的態度，但下了工作之後，也都是公民。

邱鎮軍接續再問是否以水產品等食安換取美國關稅，砲轟有毒的食物進口就是災難，食安不能等到災難發生再處理，林靜儀則強調，不可能讓有毒的東西進來，且有毒的東西怎麼會算是食物呢？她也希望請食藥署進一步說明系統性查核的流程，卻又遭邱鎮軍以「你先閉嘴好不好」制止，最後要求衛福部1週內提供相關標準資料，結束現場針鋒相對的緊張氣氛。

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