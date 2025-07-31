726罷免失利 顏擇雅打氣：該做的事還是要做，大家加油！

首波726大罷免落幕，24國民黨立委罷免案皆以失敗告終，令持續努力連署、宣講、掃街的罷團志工們感到失落。（資料照）

2025/07/31 12:09

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕726大罷免失利，同意罷免方士氣低迷，對此作家顏擇雅表示，希望大罷免的同意方對823不要懷憂喪志，當然同意方這陣子會受到一些奚落。不過，想想葉霸在花蓮受到的那種動手動腳的羞辱，我們在網上受一點氣算什麼呢？該講的話還是要講，該做的事還是要做。大家加油！

顏擇雅在臉書PO文表示，希望大罷免的同意方對823不要懷憂喪志。別忘了726有多達七席藍委，同意票數都有超過25%門檻。罷不掉他們，只因國民黨把726當作生死存亡之戰，衝出超高投票率。這種亡黨感在823是不可能複製的。所以，我們幹嘛對823悲觀呢！

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顏擇雅指出，何況823有多席藍委，根本是該罷之中的最該罷。南投馬文君一直對國防預算充滿敵意，還曾講過以下名言：「刪光台灣潛艦預算，是向世界宣示和平的決心！等真的要開戰再編預算！」

顏擇雅續指，新店羅明才與中二顏寬恆是哪一種背景，可說人盡皆知。選民允許他們少年得志，然後一任任連任下去，到底是懲罰到自己還是民進黨呢？一邊痛罵社會不正義，一邊支持黑二代當萬年立委，不覺得怪怪的嗎？

顏擇雅直言，當然同意方這陣子會受到一些奚落。不過，想想葉霸在花蓮受到的那種動手動腳的羞辱，我們在網上受一點氣算什麼呢？該講的話還是要講，該做的事還是要做。大家加油！

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