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    藍營明日之星？溫朗東：蔣萬安應將台北市長交棒給徐巧芯

    國民黨立委徐巧芯（左）與台北市長蔣萬安。（資料照）

    國民黨立委徐巧芯（左）與台北市長蔣萬安。（資料照）

    2025/07/31 11:22

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕台北市國民黨立委徐巧芯順利挺過726罷免案，名嘴溫朗東今（31）日發文提到，「很多人在問，徐巧芯這麼囂張，怎麼辦？」他提出2種應對方法，其中一種是調整心態，將徐巧芯視為國民黨的救世主，和她的粉絲一起吹捧她。

    溫朗東在臉書發文表示，近來很多人詢問，「徐巧芯這麼囂張，怎麼辦？」他認為，徐巧芯的目標是激怒你、嘲諷你，讓藍白的粉絲看得爽。這麼一來，她在自己陣營的聲勢就會上漲。第一種簡單的作法，就是噤聲她，眼不見為淨。

    而第二種作法雖較為麻煩，但溫朗東建議「調整心態」，遇強則屈，借花獻佛，也就是將徐巧芯視為國民黨的救世主，開始跟她的粉絲一起吹捧她，真心且不是反串。

    溫朗東指出，徐巧芯與其他國民黨台北市立委相比，有其獨特優勢：徐不像李彥秀是政二代，也不像羅智強會四處換選區，反而比王鴻薇更年輕且戰力更強，「而賴士葆更不用說，只是另一個費鴻泰」。

    溫朗東續指，自從韓總之後，徐巧芯是第二個讓他感動的政治人物，連綠營大老沈富雄也曾說徐巧芯有一天會當總統。而且台北市長蔣萬安順利保住5席立委，已具備參選總統的資格。他認為，蔣萬安應該2028拚總統，台北市長則交棒給徐巧芯。

    溫朗東補充，台中市長盧秀燕雖然優秀，但終究沒有首都格局。盧秀燕不會用人，徐巧芯老公劉彥澧不過是「去比賽、遠距辦公」，就被盧秀燕弄掉。

    溫朗東說，徐巧芯出淤泥而不染，身邊的人出事，她還是沒有學壞；徐巧芯出身基層，了解民生疾苦；徐巧芯品味卓越，我都跟著她買梵克雅寶；徐巧芯對抗富豪，還是有條不紊，無所畏懼。面對綠營的打壓，徐巧芯疾如風，徐如林，侵掠如火，不動如山。

    溫郎東提到，有感覺到了嗎？現在加入「芯潮流」還來得及。沒辦法正面對壘的對手，只能轉換戰法、轉換心態。「遇強則屈，借花獻佛」藍營明星最強的敵人，一直都不是綠營戰將。「懂得就懂。我只能講到這裡。」

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