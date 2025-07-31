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    要求盧秀燕普發現金5萬 民進黨中市議會黨團今天提案

    要求盧秀燕普發現金五萬，民進黨改以黨團名義提案。（記者蘇金鳳攝）

    要求盧秀燕普發現金五萬，民進黨改以黨團名義提案。（記者蘇金鳳攝）

    2025/07/31 10:47

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕726大罷免階段，中市長盧秀燕對外宣傳大罷免若成功，將會拿不到中央1萬元，針對盧秀燕提出的「普發現金、還錢於民」主張，網友紛紛於盧秀燕臉書留言，要求她普發現金，民進黨中市議員蔡耀頡等議員，決定以黨團名義，要求台中市府普發現金五萬，今天下午提送議會，預計於9月臨時會討論；中市議會表示，依程序辦理。

    日前網友與各社群平台，廣傳市府「超徵120億」，也應普發現金的要求，民進黨市議員蔡耀頡、周永鴻、鄭功進、曾朝榮4人準備提案，要求市府廣發5萬元現金。

    不過，蔡耀頡認為，還是以黨團的名義來提案，力量更大，因此向總召王立任提建議，王立任表示，昨晚逐一徵詢24位黨籍市議員，都獲得同意，將以黨團名義要求市府廣發五萬元現金。

    王立任表示，盧秀燕已執政7年，市庫超徵收入高達415億，總售出的市地，價值超過1023億，加上《財劃法》修正後，市府每年預算可再增加262億，算下來每一位市民平均每位可分得5萬元以上，因此主張普發5萬。

    王立任表示，提案將在今天下午送到市議會，在9月臨時會審查。

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